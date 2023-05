Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Destatis revidiert Erzeugerpreise wegen Energiepreisbremse

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte für die Monate Januar bis März revidiert. Die Revision war nach Angaben der Statistiker notwendig, weil die Energieversorger die Preise zunächst ohne Berücksichtigung der Preisbremse gemeldet hatten. Inzwischen liegen die angepassten Werte vor. Nach endgültigen Angaben von Destatis sanken die Erzeugerpreise im März um 0,9 (vorläufig: minus 2,6) Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Februar hatte die Veränderungsrate bei minus 1,8 Prozent (vorläufig: minus 0,3 Prozent) und im Januar bei minus 2,1 (vorläufig: minus 1,2) Prozent gelegen.

Preisdruck im deutschen Großhandel lässt im April weiter nach

Der Preisdruck im deutschen Großhandel hat im April weiter nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Großhandelspreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das ist der erste Preisrückgang gegenüber dem Vorjahresmonat seit Dezember 2020. Im März hatte der Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei 2,0 Prozent gelegen, im Februar bei 8,9 Prozent. Gegenüber dem Vormonat fielen die Großhandelspreise im April um 0,4 Prozent.

Ifo: Dreimal mehr ungenutzte Büros als vor der Corona-Pandemie

In Deutschland hat sich der Anteil der ungenutzten Arbeitsplätze in den Büros im Vergleich zum Zeitraum vor der Corona-Pandemie verdreifacht. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge sind aktuell 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort an einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet. Vor Corona im Jahr 2019 waren es nur 4,6 Prozent.

Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 125 Milliarden Yuan (circa 16,5 Milliarden Euro) zu einem stabilen Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Der MLF-Zinssatz wird zur Ermittlung des LPR herangezogen. Die Notenbank stellte außerdem Mittel in Höhe von 2 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 2,00 Prozent bereit, der damit ebenfalls unverändert blieb.

SPD bei Bürgerschaftswahl in Bremen wieder vor CDU

Die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat die Bürgerschaftswahl in Bremen klar gewonnen. Vier Jahre nach ihrer Schlappe von 2019 kamen die Sozialdemokraten laut der letzten amtlichen Hochrechnung aus der Nacht zum Montag auf 29,9 Prozent, die CDU fiel mit 25,7 Prozent wieder auf Platz zwei zurück. Die Grünen verloren deutlich, die Linke blieb stabil, die FDP verlor etwas auf 5,2 Prozent. Die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) verbuchte deutliche Gewinne.

Frankreich verspricht Ukraine weitere Waffenlieferungen

Frankreich hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Kampf gegen die russische Invasion versprochen. "In den kommenden Wochen wird Frankreich mehrere Bataillone mit dutzenden gepanzerten Fahrzeugen und leichten Panzern ausstatten und sie daran ausbilden", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Darin forderten die beiden Staatsoberhäupter zudem neue Sanktionen gegen Moskau.

Kandidaten in der Türkei stellen sich auf Stichwahl ein

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei scheinen sich die beiden Hauptkonkurrenten auf eine Stichwahl in zwei Wochen einzustellen. Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu sagte nach der Auszählung fast aller Stimmen am frühen Montag, im Falle einer Stichwahl "werden wir die zweite Runde unbedingt gewinnen". Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verwies vor Anhängern in Ankara auf seine "klare Führung", zeigte sich aber ebenfalls bereit für eine Stichwahl. Das türkische Staatsoberhaupt reklamierte zudem eine klare Mehrheit für seine islamisch-konservativen AKP und ihre Bündnispartner bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl.

Biden vor Gesprächen über drohenden Zahlungsausfall der USA "optimistisch"

US-Präsident Joe Biden hat sich zuversichtlich gezeigt, eine Einigung mit den oppositionellen Republikanern zur Vermeidung eines Zahlungsausfall des Landes treffen zu können. "Ich denke, wir werden es tun können", sagte Biden während einer Fahrradtour in Delaware zu Journalisten. "Ich glaube wirklich, es gibt ein Verlangen auf ihrer Seite und unserer, eine Vereinbarung zu treffen", fügte der Präsident hinzu. Biden fordert schon seit Monaten von den Republikanern, einer Anhebung oder Aussetzung der gesetzlich festgelegten Schuldenobergrenze zuzustimmen.

Klare Niederlage der militärnahen Regierung bei Thailand-Wahl

Bei der Parlamentswahl in Thailand zeichnet sich nach fast einem Jahrzehnt vom Militär gestützter Regierungen ein klarer Sieg der zwei wichtigsten Oppositionsparteien ab. Nach Auszählung der Stimmen in 97 Prozent der Wahllokale lag die oppositionelle Move-Forward-Partei (MFP) mit 13,5 Millionen Stimmen vorne, gefolgt von der ebenfalls oppositionellen Pheu-Thai-Partei (PTP) mit 10,3 Millionen. Die Partei United Thai Nation (UTN) des von der Armee unterstützten Ministerpräsidenten Prayut Chan-O-Cha lag demnach mit etwa 4,5 Millionen Stimmen deutlich abgeschlagen auf Platz drei.

Oppositionschef Pita Limjaroenrat beansprucht Wahlsieg in Thailand

Nach einem klaren Sieg seiner oppositionellen Move-Forward-Partei (MFP) bei der Parlamentswahl in Thailand hat Parteichef Pita Limjaroenrat den Wahlsieg für sich beansprucht. "Ich bin Pita Limjaroenrat, der nächste Ministerpräsident Thailands", sagte er vor Journalisten in der MFP-Zentrale in Bangkok. "Wir sind bereit, die Regierung zu bilden", fügte er hinzu und versprach, ein "Ministerpräsident für alle" zu sein.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailand BIP 1Q +2,7% gg Vorjahr (PROG +2,3%)

Thailand BIP saisonbereinigt 1Q +1,9% gg Vorquartal (PROG +1,7%)

Indonesien Exporte Apr 19,29 Mrd USD

Indonesien Importe Apr 15,35 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Apr Überschuss 3,94 Mrd USD (PROG Überschuss 3,33 Mrd USD)

