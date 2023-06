Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsweisen-Chefin Schnitzer für Mindestlohnanhebung "mit Augenmaß"

Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat sich für eine Mindestloherhöhung Anfang 2024 "mit Augenmaß" ausgesprochen. "Die Reallöhne sind im vergangenen Jahr um 4 Prozent gesunken. Durch die hohe Steigerung der Lebenskosten werden gerade die unteren Einkommensgruppen besonders stark belastet. Deshalb spricht viel dafür, den Mindestlohn jetzt anzuheben", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

AfD holt erstmals Landratsposten in Deutschland

Die AfD hat erstmals in Deutschland einen Landratsposten gewonnen. Bei der Stichwahl im thüringischen Landkreis Sonneberg holte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann 52,8 Prozent der Stimmen und erhielt damit die nötige absolute Mehrheit, wie die Wahlleitung mitteilte. Der CDU-Kandidat Jürgen Köpper, der auch von der Linken, der SPD, den Grünen und der FDP unterstützt wurde, unterlag demnach mit 47,2 Prozent.

Mitsotakis kann nach Wahlsieg in Griechenland zweite Amtszeit antreten

Seine Rechnung ist aufgegangen: Kyriakos Mitsotakis kann nach einem deutlichen Sieg seiner Partei Nea Dimokratia (ND) bei der zweiten Parlamentswahl in Griechenland innerhalb von nur fünf Wochen seine zweite Amtszeit antreten. Seine Partei errang 40,56 Prozent der Stimmen und kommt nun auf die erhoffte absolute Mehrheit, so dass sie ohne Koalitionspartner regieren kann. Mitsotakis sollte am Montag seinen Amtseid ablegen.

Selenskyj und Biden beraten über gescheiterten Söldner-Aufstand

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Joe Biden haben am Sonntag in einem Telefonat über den gescheiterten Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner in Russland beraten. Er habe mit Biden "eine positive und inspirierende Unterhaltung" geführt, erklärte Selenskyj im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir haben über den Verlauf der Kampfhandlungen und über die Prozesse in Russland diskutiert." Dabei sei es auch um Waffen mit längerer Reichweite gegangen. Die Welt müsse "Druck auf Russland ausüben, bis die internationale Ordnung wieder hergestellt ist", erklärte Selenskyj.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)