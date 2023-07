Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Regelinsolvenzen steigt im Juni

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni um 13,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im Mai hatte sie bereits um 3,1 Prozent zugenommen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Britische Wirtschaft im Mai geschrumpft

Die britische Wirtschaft ist im Mai geschrumpft, da die Industrieproduktion im Vergleich zum Vormonat zurückging - ein Zeichen dafür, dass die steigenden Zinsen die Wirtschaftstätigkeit belasten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Mai um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, nachdem es im April noch um 0,2 Prozent gestiegen war, wie aus den Daten des Office for National Statistics hervorgeht. Der Wert lag etwas über den Erwartungen einer Umfrage von Dow Jones Newswires unter Ökonomen, die einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet hatten.

US-Notenbank: Wirtschaftliche Aktivität zuletzt etwas besser

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas besser entwickelt. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt, meldeten fünf Bezirke seit Ende Mai ein leichtes oder mäßiges Wachstum, fünf weitere stellten keine Veränderung fest und zwei meldeten einen leichten und mäßigen Rückgang. Die Preise seien insgesamt in einem bescheidenen Tempo gestiegen. Mehrere Bezirke hätten auch eine gewisse Verlangsamung des Anstiegs festgestellt.

FSB ändert nach Bankenpleiten Arbeitsprogramm

Der Financial Stability Board (FSB) hat nach der Pleite von Banken in den USA und der Schweiz sein Arbeitsprogramm geändert. Wie das Gremium mitteilte, legt es einen neuen Schwerpunkt nun auf die Wechselwirkungen zwischen Zins- und Liquiditätsrisiko im gesamten Finanzsystem, die Rolle von Technologie und sozialen Medien bei Einlageabzügen und auf die Lehren, die aus den jüngsten Ereignissen für den internationalen Rahmen zur Abwicklung von Banken zu ziehen sind. "Die Arbeit wird zu neuen Erkenntnissen sowohl für Banken als auch für Nicht-Banken führen", kündigte das Gremium an.

Chinas Exporte fallen im Juni stärker als erwartet

Die chinesischen Exporte sind im Juni abermals gesunken. Wie die Zollbehörde des Landes mitteilte, gingen die Ausführen um 12,8 Prozent zurück nach einem Minus von 7,5 Prozent im Mai. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von 9,2 Prozent gerechnet.

OECD verkündet Fortschritt bei Umsetzung von internationaler Steuerreform

Knapp 140 Länder haben sich bei einem Treffen unter Schirmherrschaft der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris auf weitere Schritte hin zu einer faireren Verteilung von Steuergewinnen durch internationale Unternehmen verständigt. Es seien Fortschritte für die "historische, große Reform des internationalen Steuersystems" gemacht worden, erklärte die OECD.

US-Außenminister trifft höchsten Außenpolitiker Chinas in Jakarta

US-Außenminister Antony Blinken wird am Donnerstag zum zweiten Mal binnen eines Monats mit dem höchsten Außenpolitiker Chinas, Wang Yi, zusammentreffen. Es wird ein Treffen am Rande von Gesprächen des südostasiatischen Staatenbundes Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta geben, wie aus dem Programm des US-Außenministeriums hervorgeht. Im Juni waren sie bei einem Besuch des US-Außenministers in Peking zusammengetroffen.

IWF genehmigt Darlehen über 3 Milliarden Dollar für Pakistan

Der Internationale Währungsfonds (IWF) greift Pakistan mit einem Darlehen in Höhe von 3 Milliarden Dollar unter die Arme. Der Exekutivrat gab grünes Licht für das auf neun Monate angelegte Bereitschafts-Kreditabkommen, wie der IWF mitteilte. Damit solle "das Regierungsprogramm zur wirtschaftlichen Stabilisierung unterstützt" werden.

Nordkorea bestätigt Test von neuer Interkontinentalrakete

Nordkorea hat eigenen Staatsmedien zufolge erfolgreich seine neue Interkontinentalrakete getestet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, die Hwasong-18 sei 1.001 Kilometer weit geflogen und habe eine Maximalhöhe von 6.648 Kilometern erreicht, bevor sie ins Ostmeer gestürzt sei, das auch als Japanisches Meer bekannt ist. Nordkorea bestätigte damit den Raketenstart, den die südkoreanische Armee am Mittwoch gemeldet hatte.

GB/Industrieproduktion Mai -0,6% gg Vm; -2,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai PROG: -0,4% gg Vm, -2,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr rev -0,2% gg Vm, -1,6% gg Vj

GB/Handelsbilanz Mai Defizit 18,7 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: Defizit 14,2 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Apr revidiert Defizit 14,6 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 15 Mrd GBP

