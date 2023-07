Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im Mai

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Mai gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte er sich um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 3,3 Prozent niedriger. Der Rückgang des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich kam insbesondere durch die negative Entwicklung der Auftragsbestände im Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen zustande.

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im Mai

Der Umsatz im Gastgewerbe ist im Mai gegenüber April kalender- und saisonbereinigt real um 1,8 Prozent und nominal um 1,7 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verzeichnete das Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat ein reales Umsatzminus von 7,0 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 1,4 Prozent.

EZB/Nagel: Praktisch Alle erwarten Zinserhöhung um 25 Basispunkte

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Zinsen in der nächsten Woche nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel um 25 Basispunkte anheben. In einem Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte Nagel: "Ich gehe davon aus, dass wir die Leitzinsen anheben werden." Er fügte hinzu: "Praktisch alle rechnen mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte." Nagel kritisierte außerdem die so genannten Sondervermögen der Bundesregierung.

Macron "skeptisch" mit Blick auf US-Expertin in Brüssel

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Zweifel an der Berufung einer US-Expertin in die europäische Wettbewerbsbehörde in Brüssel geäußert. Er sei "skeptisch", ob die frühere US-Regierungsbeamtin Fiona Scott Morton die richtige Wahl für den Posten der Chefökonomin für Wettbewerb sei, sagte Macron am Dienstag nach dem EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel.

Marokkos Marine rettet mehr als 800 Menschen aus dem Atlantik

Marokkos Marine hat seit Beginn letzter Woche 845 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MAP mit Verweis auf eine Quelle aus dem Militär. Demnach wurde während einer Rettungsaktion auch eine Leiche geborgen.

Behörden: Evakuierung von mehr als 2.000 Menschen wegen Brands auf Krim

Auf einem Militärgelände im Osten der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben ein Feuer ausgebrochen. Wie der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, im Onlinedienst Telegram mitteilte, wurde die Evakuierung von tausenden Zivilisten angeordnet. "Die vorübergehende Evakuierung der Bewohner von vier an das Militärgelände im Bezirk Kirow grenzende Ortschaften ist geplant", erklärte Aksjonow. "Das sind mehr als 2.000 Menschen." Die den Sicherheitsdiensten nahestehenden russischen Onlinemedien Mash und Baza berichteten, dass Detonationen zu hören seien.

Biden und Herzog betonen bei Treffen enge Beziehungen zwischen USA und Israel

US-Präsident Joe Biden und der israelische Staatschef Isaac Herzog haben bei einem Treffen in Washington die engen Beziehungen beider Staaten trotz derzeitiger Spannungen hervorgehoben. Biden sagte bei dem Gespräch im Oval Office des Weißen Hauses, die Freundschaft beider Staaten sei "einfach unzerbrechlich". Die USA stünden "fest" an der Seite Israels.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise Juni +0,1% gg Vm; +7,9% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Juni PROG: +0,3% gg Vm; +8,1% gg Vj

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +1,1% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorquartal

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +6,0% (PROGNOSE: +5,9%) gg Vorjahr

