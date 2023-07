Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwächster Anstieg der Erzeugerpreise seit Dezember 2020

Der Preisdruck durch die deutschen Erzeugerpreise hat im Juni weiter nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte nur um 0,1 Prozent höher als im Juni des Vorjahres. Das ist der geringste Anstieg binnen Jahresfrist seit Dezember 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 0,1 Prozent erwartet. Im Mai hatte die jährliche Steigerung noch 1,0 Prozent betragen.

Deutsche Exporte in Drittstaaten steigen im Juni um 0,5 Prozent

Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im Juni gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, erhöhten sich die Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent auf 60,1 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte hingegen um 2,1 Prozent niedriger.

Japans Exporte steigen im Juni dank starker Auto-Ausfuhren

Die japanischen Exporte sind im Juni gestützt von einem starken Anstieg der Fahrzeug-Ausfuhren gestiegen. Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 1,5 Prozent und damit den 28. Monat in Folge, wobei die Auto-Auslandslieferungen um 49,7 Prozent zunahmen, wie aus den am Donnerstag vom Finanzministerium veröffentlichten Daten hervorgeht. Die von Factset befragten Ökonomen hatten jedoch mit einem Anstieg der Exporte um 2,2 Prozent gerechnet.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,55 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,2 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Morgan Stanley sieht EZB-Zinshoch bei 4,00 Prozent

Die Analysten von Morgan Stanley rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in der nächsten Woche um 25 Basispunkte anheben wird und im September ein letztes Mal in diesem Zyklus um weitere 25 Basispunkte. "Allerdings könnte das angesichts von zwei bis dahin anstehenden Inflationberichten und weiteren Einkaufsmanagerumfragen eine knappe Sache werden", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung am Mittwoch und Donnerstag. Eine Zins-Guidance für September wird es ihrer Ansicht nach nicht geben.

Barclays: EZB signalisiert weiteren Straffungsbedarf

Barclays-Analystin Silvia Ardagna erwartet für die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche nicht nur eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent, sondern auch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre prinzipielle Neigung zu weiteren Zinserhöhungen bekräftigen wird. Ardagna rechnet jedoch nicht mit konkreteren Aussagen. "Entsprechend unseren Aktivitäts- und Inflationsprognosen, die niedriger als die Juni-Projektionen des EZB-Stabs sind, erwarten wir einen Einlagensatz von 3,75 Prozent bis ins nächste Jahr hinein und ab dem zweiten Halbjahr 2024 Zinssenkungen um 100 Basispunkte", schreibt sie in ihrem Ausblick.

Finanzministerium: Steuereinnahmen sinken im Juni deutlich

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juni aufgrund eines Sondereffekts um 7,3 Prozent gesunken und haben damit die positive Entwicklung des Vormonats gestoppt. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Das Minus gegenüber dem Vorjahresmonat ist allerdings durch einen einnahmeerhöhenden Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer des Vorjahres deutlich überzeichnet", erklärte das Ministerium. Ohne diesen Sondereffekt würde der Rückgang der Steuereinnahmen dem Ministerium zufolge insgesamt bei etwa 3,5 Prozent liegen.

Schwedische Botschaft in Bagdad bei Demonstration in Brand gesetzt

Die schwedische Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist bei einer Demonstration in Brand gesetzt worden. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, stieg Rauch aus dem Gebäude auf. Dutzende Menschen nahmen an der von Anhängern des einflussreichen irakischen Schiitenführers Moktada Sadr organisierten Demonstration teil. Die irakische Bereitschaftspolizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich vor einer für Donnerstag geplanten Protestaktion vor der irakischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, bei der ein Koran verbrannt werden soll.

Finnland schließt russisches Konsulat in Turku

Finnland hat angekündigt, Russland Anfang Oktober die Genehmigung für sein Generalkonsulat in der südwestfinnischen Stadt Turku zu entziehen. Präsident Sauli Niinisto und das Außen- und Sicherheitskabinett der Regierung hätten die Entscheidung als Reaktion auf Russlands Ankündigung, das finnische Generalkonsulat in St. Petersburg zu schließen, getroffen, erklärte das Büro des finnischen Ministerpräsidenten.

Putin fordert Erfüllung russischer Forderungen für Rückkehr zu Getreideabkommen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Rückkehr seines Landes zum Getreideabkommen mit der Ukraine an die Erfüllung der russischen Forderungen geknüpft. Russland würde eine Wiederaufnahme des Abkommens unter der Bedingung "erwägen", dass "alle Grundsätze, unter denen Russland der Beteiligung an dem Abkommen zugestimmt hat, vollständig berücksichtigt und erfüllt werden", sagte Putin bei einem im Fernsehen übertragenen Regierungstreffen am Mittwoch.

