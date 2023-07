Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China will Nachfrage nach Autos und Elektronik ankurbeln

China hat eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage nach Autos und Elektronik vorgestellt, mit denen Peking die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stützen will. Der oberste Wirtschaftsplaner des Landes, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, forderte die Lokalregierungen auf, den Autokauf durch verschiedene Maßnahmen zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem die Erhöhung der jährlichen Autokaufquoten, die Optimierung des Gebrauchtwagenhandels und die Verbesserung der Unterstützung durch Verbraucherkredite.

Britisches Verbrauchervertrauen sinkt im Juli stärker als erwartet

Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien ist im Juli nach einem monatelangen Aufwärtstrend stark gesunken, da die Konsumenten wegen der Inflation und höheren Zinsen den Gürtel enger schnallen. Der von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erhobene Index des Verbrauchervertrauens sank um 6 Punkte von minus 24 im Juni auf minus 30. Zuvor war das Stimmungsbarometer fünf Monate in Folge gestiegen. Ökonomen hatten in einer Umfrage des Wall Street Journal einen geringeren Rückgang auf minus 26 erwartet.

Britische Konservative verteidigen Ex-Wahlkreis von Boris Johnson knapp

Bei einer mit Spannung erwarteten Nachwahl in Großbritannien haben die konservativen Tories den Wahlkreis des ehemaligen Premierministers Boris Johnson knapp verteidigt. Laut dem Ergebnis gewannen sie den Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip mit 495 Stimmen Vorsprung vor der Labour Party. In zwei weiteren Wahlkreisen verloren die Tories hingegen ihre bisher deutliche Mehrheit.

Türkei fordert nach erneuter Koran-Aktion "abschreckende Maßnahmen" von Schweden

Die Türkei hat die erneute Koran-Aktion vor der irakischen Botschaft in Stockholm als "schändlich" verurteilt und Schweden zu abschreckenden Maßnahmen aufgefordert. "Wir erwarten von Schweden, dass es abschreckende Maßnahmen ergreift, um diese Hassverbrechen gegen den Islam und seine Milliarden Gläubigen zu verhindern", erklärte das türkische Außenministerium.

US-Regierung: Ukraine setzt gelieferte Streumunition bereits ein

Die ukrainische Armee setzt die von Washington gelieferte Streumunition nach Erkenntnissen der US-Regierung bereits auf dem Schlachtfeld ein. Die Streitkräfte der Ukraine verwendeten diese "seit etwa einer Woche", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, vor Journalisten. Kirby fuhr fort, die ukrainischen Streitkräfte setzten die Munition "angemessen und effektiv" ein - und diese wirke sich "tatsächlich auf die Verteidigungsformationen und die Verteidigungsmanöver Russlands aus".

Putin eröffnet großes Flüssiggas-Projekt in der Arktis

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der Region Murmansk den ersten Abschnitt des großen Flüssiggas-Projekts Arctic LNG 2 eingeweiht. Bei der im Fernsehen übertragenen Eröffnungszeremonie bat ein Mitglied der Betreibergesellschaft um "Genehmigung für den Beginn der Transporteinsätze auf See". Putin antwortete darauf "Genehmigung erteilt" und legte einen Hebel um. An der Zeremonie nahm auch der Vorsitzende des Erdgaskonzerns Nowatek, Leonid Michelson, teil.

Kremlkritiker Nawalny drohen in neuem Prozess bis zu 20 weitere Jahre Haft

Die russische Staatsanwaltschaft strebt gegen den inhaftierten russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny nach Angaben aus dessen Umfeld eine weitere Gefängnisstrafe von 20 Jahren an. Der Kremlkritiker solle auch diese Strafe in einem Straflager absitzen, teilten Unterstützer des Oppositionellen mit. Die Europäische Union setzte unterdessen den Leiter des Straflagers, in dem Nawalny einsitzt, auf ihre Sanktionsliste.

Kernelement von Justizreform in Israel nimmt weitere wichtige Hürde

Trotz anhaltender Proteste hat ein Kernelement der umstrittenen Justizreform der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Israel eine weitere wichtige Hürde genommen. Nach einer langen Debatte habe der Justizausschuss des Parlaments "mit neun zu sieben Stimmen" dem aktuellen Entwurf der sogenannten Angemessenheitsklausel zugestimmt, hieß es in einer am Tag danach veröffentlichten Parlamentserklärung.

Netanjahu zeigt sich "offen für Verhandlungen" über Justizreform

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich "offen für Verhandlungen" über ein Kernelement der umstrittenen Justizreform seiner rechts-religiösen Regierung gezeigt. Es werde nach wie vor versucht, "eine Einigung mit der Opposition zu erreichen", sagte Netanjahu in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Er hoffe "wirklich, dass die Bemühungen erfolgreich sein werden", fügte er hinzu.

Nasa-Wissenschaftler: Juli wahrscheinlich heißester Monat seit Jahrhunderten

Der Juli 2023 wird nach Einschätzung des Chef-Klimatologen der US-Raumfahrtbehörde Nasa der weltweit heißeste Monat seit "hunderten, wenn nicht tausenden Jahren" werden. "Wir sehen beispiellose Veränderungen überall auf der Welt, die Hitzewellen, die wir in den USA, in Europa und in China sehen, sprengen Rekorde", sagte Gavin Schmidt vor Journalisten.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Juni +0,7% gg Vm; -1,0% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Juni PROG: +0,2% gg Vm; -1,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Juni +0,8% gg Vm; +0,9% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Juni +3,3% (PROG: +3,3%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Juni +3,3% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Juni +0,2% gg Vm

