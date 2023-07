Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wirtschaftsweisen-Chefin fordert mehr staatliche Bau-Investitionen

Wirtschaftsweisen-Chefin Monika Schnitzer hat die Bundesregierung angesichts der Rezessionssignale aufgefordert, mehr staatliche und private Bau-Investitionen anzukurbeln. "Ein Konjunkturprogramm ist jetzt nicht angesagt, das würde die Aufgabe der EZB unnötig schwer machen, durch eine Dämpfung der Nachfrage die Inflation zurückzutreiben", sagte Schnitzer der Rheinischen Post. "Die Regierung könnte aber den Nachfragerückgang gerade in der Baubranche nutzen, um Projekte umzusetzen, die ohnehin geplant sind, die bisher aber wegen Kapazitätsengpässen in der Bauindustrie zurückgestellt wurden", sagte die Vorsitzende des Wirtschafts-Sachverständigenrats der Bundesregierung. "Anders als sonst müsste man nicht befürchten, dass dadurch die Baupreise in die Höhe getrieben werden", sagte die Münchner Ökonomin.

US-Bundesgericht stoppt neue Asylpolitik der Biden-Regierung

In den USA hat ein Bundesgericht die seit Mai geltende Asylpolitik der Regierung von Präsident Joe Biden gekippt. Richter Jon Tigar am Bundesbezirksgericht in San Francisco erklärte die vor zehn Wochen erlassene Regelung für rechtswidrig, nach der Asylsuchende ihren Antrag auf einen Schutztitel in den USA in ihren Heimatländern oder in Transitländern auf dem Weg in die USA stellen müssen. Das Urteil könnte die US-Behörden erneut dazu zwingen, die Asylanträge aller Menschen zu prüfen, die das Staatsgebiet der USA erreichen.

Kreml: Putin will bei Russland-Afrika-Gipfel Lage in Ukraine ansprechen

Der russische Präsident Wladimir Putin will nach Kreml-Angaben beim Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg die Lage in der Ukraine erörtern. Am Freitag sei zu dem Thema ein Arbeitsessen mit einer "Gruppe afrikanischer Staatschefs" geplant, erklärte der Kreml. Weitere Themen des am Donnerstag beginnenden Gipfels sollen demnach wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energie, Sicherheit, Bildung und Gesundheit sowie Ernährung sein. Insgesamt 49 afrikanische Staaten hätten ihre Teilnahme bestätigt, hieß es weiter vom Kreml. 17 Staatschefs sollen in die Geburtsstadt Putins kommen, darunter der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa.

Kreml: Putin will im Oktober nach China reisen

Russlands Staatschef Wladimir Putin will nach Angaben des Kremls im Oktober nach China reisen. "Es ist bekannt, dass wir eine Einladung erhalten haben und dass wir planen, nach China zu reisen, wenn im Oktober der Seidenstraßengipfel stattfindet", sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Bei dem Gipfel soll es um das Infrastrukturprogramm Neue Seidenstraße gehen, mit dem China Straßen, Brücken, Eisenbahnstrecken und andere Infrastrukturprojekte im Ausland finanziert.

+++ Konjunkturdaten

+ Frankreich

Verbrauchervertrauen Juli 85 (PROGNODSE: 86; Juni: 85)

+ Schweden

Handelsbilanz Juni Überschuss 1,1 Mrd SEK

Importe 175,4 Mrd SEK; Exporte 176,5 Mrd SEK

+ Australien

Verbraucherpreise 2Q +6,0% gg Vorjahr (PROGNOSE: +6,2%)

Verbraucherpreise 2Q +0,8% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,0%)

