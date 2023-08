Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen nur marginal - Schwache globale Nachfrage

Die deutschen Exporte sind im Juni angesichts eines schwachen globalen Umfelds nur geringfügig gestiegen. Die Ausfuhren erhöhten sich kalender- und saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,9 Prozent niedriger. Die Importe fielen im Juni um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten nur ein Minus von 0,8 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 11,6 Prozent.

ING: Deutsche Exportwirtschaft in Stagnation

Seit einigen Monaten sind die Exporte - wie die gesamte deutsche Wirtschaft - in eine Stagnation gefallen und treten im Grunde genommen auf der Stelle, befindet ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. "Infolgedessen ist der Handel nicht mehr der starke, widerstandsfähige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, der er einmal war, sondern eher ein Hemmschuh", schreibt Brzeski in einem Kommentar. "Reibungsverluste in den Lieferketten, eine stärker fragmentierte Weltwirtschaft und die Tatsache, dass China zunehmend in der Lage ist, Waren zu produzieren, die es zuvor von Deutschland bezogen hat, sind alles Faktoren, die die deutschen Exporte belasten."

Ifo-Institut: Autoindustrie mit weniger Aufträgen

Die deutschen Autohersteller und ihre Zulieferer schätzen ihre aktuelle Geschäftslage nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung schlechter ein als im Vormonat. Im Juli sei der Indikator auf 23,6 Punkte gesunken, nach saisonbereinigt korrigierten 27,1 Punkten im Juni, gab das Institut bekannt. "Bei den Autobauern und ihren Zulieferern schwächeln aktuell die Aufträge", sagte Ifo-Industrieökonomin Anita Wölfl.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im Juli gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,1 (Juni: 53,9) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. "Die Dienstleister blieben optimistisch und äußerten sich zuversichtlich über die Marktaussichten für das kommende Jahr, obwohl sie sich auch Sorgen über die Nachhaltigkeit des globalen Wirtschaftswachstums machten", sagte Wang Zhe, leitender Volkswirt der Caixin Insight Group.

Brasiliens Zentralbank senkt Leitzins auf 13,25 von 13,75 Prozent

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Es ist die erste Änderung des Zinssatzes seit einem Jahr und könnte die erste einer Reihe von weiteren Senkungen sein. Der Leitzins in Brasilien ist aktuell einer höchsten weltweit. Der geldpolitische Ausschuss der Bank (Copom) senkte den Selic-Satz von 13,75 auf 13,25 Prozent, nachdem er im August 2022 auf dieses Niveau angehoben worden war. Damit wird ein Zinserhöhungszyklus umgekehrt, der im März 2021 begann, als der Selic auf einem Rekordtief von 2 Prozent lag.

Polens Präsident Duda setzt Gesetz zu "russischer Einflussnahme" in Kraft

Polens Präsident Andrzej Duda hat ein umstrittenes Gesetz zur Einsetzung einer Untersuchungskommission zu "russischer Einflussnahme" in Kraft gesetzt. Das von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kontrollierte Abgeordnetenhaus in Warschau hatte das Gesetz Ende Mai verabschiedet. Nach Kritik aus Brüssel, Berlin und Washington brachte das Parlament Mitte Juni eine veränderte Version auf den Weg, die nun von Duda durch seine Unterschrift in Kraft gesetzt wurde.

Ukraine meldet Abwehr von rund 15 Drohnen über Kiew

Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag rund 15 Drohnen abgewehrt, die sich auf Kiew zubewegten. Die ukrainischen Streitkräfte "haben fast 15 Luftziele entdeckt und zerstört", als diese sich Kiew näherten, erklärte Militärverwaltungschef Serhij Popko im Onlinedienst Telegram. Er fügte hinzu, es habe sich um Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion gehandelt. "Nach den bisher vorliegenden Informationen gab es keine Opfer oder Schäden in der Hauptstadt", erklärte Popko. Es sei der 820. Luftalarm in Kiew seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 gewesen und er habe drei Stunden gedauert.

Russische Behörden bewaffnen Milizen im Grenzgebiet zur Ukraine

In Russland haben die Gouverneure der an die Ukraine angrenzenden Regionen Kursk und Belgorod die Bewaffnung von "Volksmilizen" zur Verteidigung gegen Angreifer aus der Ukraine angekündigt. Dies geschehe, da seine Region seit Monaten "fast täglich" von "aus der Ukraine kommenden terroristischen Angriffen" getroffen werde, erklärte der Gouverneur von Kursk, Roman Starowojt, im Online-Dienst Telegram.

Weltbank stellt Zahlungen für Hilfsprojekte im Niger ein

Eine Woche nach dem Staatsstreich im Niger hat die Weltbank die Einstellung ihrer Zahlungen an das westafrikanische Land verkündet. Die Bank habe aufgrund ihrer Besorgnis angesichts der "Bestrebungen, die demokratisch gewählte Regierung im Niger zu stürzen" die "Auszahlungen für alle ihre Tätigkeiten bis auf Weiteres ausgesetzt", hieß es in einer Erklärung. Die Weltbank hatte 2022 1,5 Milliarden Dollar und im laufenden Jahr bisher 730 Millionen Dollar für Projekte im Niger ausgezahlt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juli Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Schweiz Juli Verbraucherpreise +1,6% (PROGNOSE: +1,6%) gg Vorjahr

