Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juli um 0,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Chinas Verbraucherpreise fallen erstmals seit über zwei Jahren

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Juli gefallen. Der Verbraucherpreisindex sank um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im Juni stabil geblieben war, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Zuletzt war der Index im Februar 2021 gefallen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen noch stärkeren Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert. Die Preise für Lebensmittel sanken um 1,7 Prozent nach einem Anstieg um 2,3 Prozent im Juni. Die Preise für Gemüse gingen um 1,5 Prozent zurück. Im Vormonat waren sie noch um 10,8 Prozent gestiegen. Der Rückgang der Schweinefleischpreise beschleunigte sich auf 26 Prozent von 7,2 Prozent

Commerzbank: In China keine großen Konjunkturprogramme mehr

Die Märkte und Unternehmen sollten sich daran gewöhnen, dass die chinesische Regierung keine großen Konjunkturprogramme mehr auflegen wird, rät Commerzbank-Ökonom Tommy Wu. Solche Maßnahmen sein "unwahrscheinlich, denn die politischen Entscheidungsträger haben wahrscheinlich aus der Erfahrung gelernt, dass übermäßige Anreize zu einer zu hohen Verschuldung führen würden und die Mittel oft nicht produktiv genutzt werden", schreibt Wu in einer Analyse. "So ist beispielsweise die Zahl der gebauten Häuser zu hoch und hat zu einer Schwemme an leeren Wohnungen geführt. Einige Infrastrukturprojekte, insbesondere in ländlichen Gebieten, erscheinen gemessen an der Bevölkerungszahl und der wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Gebieten ebenfalls überdimensioniert."

Wahlkommission in Großbritannien Ziel umfassender Cyberangriffe

Die Wahlkommission in Großbritannien ist eigenen Angaben zufolge über einen längeren Zeitraum Ziel umfassender Cyberangriffe geworden. "Feindliche Akteure" hätten sich etwa ein Jahr lang Zugang zu ihren Datenbanken verschafft, teilte die unabhängige Behörde im Onlinedienst Twitter mit, der nun X heißt. Auf den Servern waren demnach interne E-Mails, Kontrollsysteme und Kopien von Wählerverzeichnissen mit den Daten von Millionen von Wählern gespeichert. Wer hinter den Angriffen steckte, gab die Behörde zunächst nicht bekannt.

Berlin will Truppen-Stationierung mit Patriot-Systemen in Polen verlängern

Das Bundesverteidigungsministerium will die Entsendung der in Polen stationierten deutschen Truppen mit Patriot-Systemen verlängern. Berlin habe Warschau angeboten, die "ursprünglich für maximal ein halbes Jahr geplante Stationierung von drei deutschen Patriot-Einsatzstaffeln über den Sommer hinaus" weiterzuführen, voraussichtlich bis zum Jahresende, erklärte das Ministerium.

Erdogan macht Wiederbelebung von Getreideabkommen vom Westen abhängig

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Wiederbelebung des Getreideabkommens mit der Ukraine vom Westen abhängig gemacht. Eine Wiederaufnahme des Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides "hängt von den westlichen Ländern ab, die ihre Zusagen einhalten müssen", sagte Erdogan in Ankara. Dem Westen warf er vor, nicht die Maßnahmen ergriffen zu haben, "die es ermöglicht hätten, die durch die Schwarzmeer-Initiative geschaffene positive Atmosphäre in einen Waffenstillstand und dann in ein dauerhaftes Friedensabkommen umzuwandeln".

Biden kündigt Besuch in Vietnam "in Kürze" an

US-Präsident Joe Biden hat verkündet, "in Kürze" nach Vietnam zu reisen, um die gegenseitigen Beziehungen zu stärken. Er plane diesen Besuch, weil Vietnam "die Beziehungen zu den USA ändern und ein Partner werden" wolle, sagte Biden bei einer Ansprache im US-Bundesstaat New Mexico. Derzeit fänden viele Veränderungen auf der Welt statt und "wir haben die Möglichkeit, die Dynamik zu verändern", sagte Biden.

