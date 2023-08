Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

PBoC senkt Referenzzins für Bankkredite weniger stark als erwartet

Die People's Bank of China (PBoC) hat einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt, aber weniger stark als erwartet. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, wurden der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) auf 3,45 (3,55) Prozent. Den fünfjährigen LPR beließ die chinesische Notenbank stabil bei 4,20 Prozent.

Deutsche Erzeugerpreise sinken im Juli stärker als erwartet

Der Preisdruck auf der Produzentenebene in Deutschland ist im Juli negativ gewesen - und zwar stärker als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lagen um 6,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem sie im Juni noch um 0,1 Prozent darüber gelegen hatten. Es war die erste negative Jahresveränderungsrate seit November 2020. Auslöser waren vor allem Basiseffekte bei Energie und Vorleistungsgütern. Ohne Energie ergab sich im Juli eine Jahresteuerung von 2,0 (2,8) Prozent.

Ifo: Hoher Auftragsmangel im Wohnungsbau

Bestehende Aufträge werden storniert und es kommen immer weniger Neuaufträge rein: Die Krise im Wohnungsbau setzt sich fort. Wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte, klagten im Juli 40,3 Prozent der Unternehmen über einen Auftragsmangel, das war ein neuer Rekordwert. Im Juni waren es noch 34,5 Prozent gewesen und vor einem Jahr nur 10,8 Prozent.

Familiennachzug von Flüchtlingen auf Rekordniveau

Immer mehr Flüchtlinge in Deutschland lassen offenbar ihre Familienangehörigen nachkommen. Zusätzlich zu den 244000 Menschen, die im vergangenen Jahr einen Asylantrag gestellt haben, haben die Botschaften und Konsulate der Bundesrepublik noch 117.000 Visa für Familienangehörige von Flüchtlingen ausgestellt, damit diese ebenfalls nach Deutschland einreisen können, berichtet die Augsburger Allgemeine.

Trump sagt Teilnahme an Vorwahl-Debatte der US-Republikaner ab

Der frühere US-Präsident Donald Trump will der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber fernbleiben. Der 77-Jährige bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte. "Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Tropischer Sturm "Hilary" trifft im Nordwesten Mexikos auf Land

Der tropische Sturm "Hilary" ist am Sonntag im Nordwesten Mexikos auf Land getroffen. Der als Hurrikan gestartete und später zurückgestufte Sturm traf am Mittag (Ortszeit) im Norden der mexikanischen Halbinsel Baja California mit Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde auf Land, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA mitteilte. Mexiko und Teile des Südwestens der USA erwarteten bis Montag "katastrophale und lebensbedrohliche Überschwemmungen".

Forschungsministerin Stark-Watzinger warnt vor Wissenschaftskooperation mit China

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) spricht sich dafür aus, Wissenschaftskooperationen mit China zu prüfen. Deutschland dürfe "nicht naiv sein" im Umgang mit einem Regime, das das Ziel verkünde, Ergebnisse ziviler Forschung in militärische Anwendungen zu überführen, schreibt die Ministerin in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine". Die Zeitenwende mache "einen strategischeren Ansatz erforderlich, der das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit mit unseren sicherheitspolitischen Interessen in Einklang bringt".

Australien kauft mehr als 200 Raketen von den USA

Australien will von den USA mehr als 200 Marschflugkörper vom Typ Tomahawk kaufen. Durch die Bestellung im Umfang von 830 Millionen Dollar erhalte die australische Armee Waffen, die zu "den stärksten und technologisch fortschrittlichsten" gehörten, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Australien hat die größte Reform seines Militärs seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht. Mit den Raketen will es potenzielle Gegner wie das militärisch aufstrebende China auf Abstand halten.

Beliebter konservativer Politiker gründet neue Partei in den Niederlanden

Drei Monate vor der Parlamentswahl in den Niederlanden hat der populäre konservative Politiker Pieter Omtzigt die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Mit seiner Partei Neuer Gesellschaftsvertrag strebe er eine "neue Art des Regierens" an, sagte der 49-Jährige am Sonntag der Zeitung Tubantia. Omtzigt, der bis 2021 den Christdemokraten angehörte, gilt als einer der beliebtesten konservativen Politiker in den Niederlanden. Eine Umfrage hatte Ende Juli ergeben, dass er die Wahl am 22. November gewinnen könnte, wenn er mit einer eigenen Partei antreten würde.

Ecuador: Linkspolitikerin González liegt bei Präsidentschaftswahl vorn

Die Linkspolitikerin Luisa González steuert laut Teilergebnissen auf einen Sieg in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Ecuador zu. Nach Auszählung von 74 Prozent der Stimmen kommt sie auf 33 Prozent, wie die Wahlbehörde am Sonntagabend mitteilte. Der rechtsgerichtete Kandidat Daniel Noboa holte demnach 24 Prozent der Stimmen. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, müsste González am 15. Oktober in einer Stichwahl gegen Noboa antreten.

Sozialdemokrat Arévalo gewinnt Präsidentschaftswahl in Guatemala

Der Sozialdemokrat Bernardo Arévalo hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala gewonnen. Der 64-Jährige setzte sich nach Angaben des Obersten Wahlgerichts (TSE) am Sonntag mit deutlichem Vorsprung gegen seine Rivalin Sandra Torres durch. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Arévalo demnach auf 59 Prozent. Torres, die ebenfalls den Sozialdemokraten angehört, holte demnach rund 36 Prozent der Stimmen.

Nordkoreas Staatsmedien: Kim überwacht Abschuss von Marschflugkörpern

Kurz vor dem Beginn einer gemeinsamen Militärübung der USA und Südkoreas hat die nordkoreanische Marine nach Angaben Pjöngjangs strategische Marschflugkörper abgefeuert. Machthaber Kim Jong Un habe eine Marineeinheit im Ostmeer besucht, das auch als Japanisches Meer bekannt ist, und den Waffentest persönlich überwacht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Unklar blieb, wann genau der Besuch stattfand. In dem Bericht wurden auch keine näheren Angaben zu den abgeschossenen Marschflugkörpern gemacht.

THAILAND

BIP 2Q +1,8% gg Vorjahr (PROG +3,1%)

BIP saisonbereinigt 2Q +0,2% gg Vorquartal (PROG +1,5%)

BIP 1. Hj +2,2% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)