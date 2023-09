Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im August gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,8 (Juli: 54,1) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der Index blieb damit jedoch den achten Monat in Folge über der Marke von 50, was auf eine Expansion des Sektors hindeutet. Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung.

Australische Notenbank belässt Leitzins dritten Monat in Folge bei 4,10 Prozent

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins zwar den dritten Monat in Folge unverändert gelassen, bleibt angesichts der Inflationsentwicklung jedoch auf der Hut. Der Leitzins wurde, wie von Ökonomen allgemein erwartet, bei 4,10 Prozent belassen. "Eine weitere Straffung der Geldpolitik könnte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückkehrt, aber das wird weiterhin von den Daten und der sich entwickelnden Bewertung der Risiken abhängen", hieß es von der RBA in einer Erklärung.

Ifo-Institut: Unternehmen erwarten niedrigere Preise

Die Inflation in Deutschland dürfte nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung weiter sinken. Die Preiserwartungen der Unternehmen für die kommenden Monate seien etwas zurückgegangen, gehe aus den Konjunkturumfragen des Instituts hervor. Sie fielen im August auf 14,7 Punkte, von saisonbereinigt korrigierten 16,3 im Juli, wie das Institut mitteilte. "Der Rückgang der Inflation wird sich aber zäh hinziehen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Finanz-Staatssekretär: Haushaltsplan für 2024 wird nicht erhöht

Finanz-Staatssekretär Florian Toncar (FDP) hat ausgeschlossen, dass bei den anstehenden Beratungen über den Bundeshaushalt für kommendes Jahr im Bundestag insgesamt eine Erhöhung der Mittel beschlossen werden könnte. "Wenn im Haushalt etwas geändert werden soll, muss an anderer Stelle gekürzt werden, davon gehe ich aus", sagte Toncar im ZDF-Morgenmagazin. "Wir werden jedenfalls nicht noch einmal zusätzlich irgendwo Geld haben, das man verteilen kann." Jeder Euro sei "nur einmal da", betonte der FDP-Politiker. Der Budgetplan von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht 16,6 Milliarden Euro Neuverschuldung im Jahr 2024 bei Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro vor. Das sind laut Bundestag rund 30,6 Milliarden Euro oder 6,4 Prozent weniger als in diesem Jahr.

Ukraine bekräftigt russische Drohnentreffer in Rumänien

Die Ukraine verfügt nach eigenen Angaben über Beweise für Einschläge russischer Drohnen auf dem Gebiet des benachbarten EU- und Nato-Mitgliedstaats Rumänien. Es gebe Fotos, die "belegen, was dorthin gefallen ist", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Zuvor hatte Rumänien bestritten, dass russische Drohnen eigenes Gebiet getroffen hätten - und die Angaben Kiews dementiert.

Westen will Vereinigte Arabische Emirate vor Handel mit Russland warnen

Die USA, Großbritannien und die Europäische Union wollen in dieser Woche gemeinsam Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ausüben: Das Land solle die Lieferung von Gütern an Russland einstellen, die Moskau in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützen könnten, sagten amerikanische und europäische Beamte. Vertreter aus Washington und den europäischen Hauptstädten besuchen das Emirat am Persischen Golf ab Montag im Rahmen einer gemeinsamen globalen Anstrengung, um zu verhindern, dass Computerchips, elektronische Komponenten und andere so genannte "Dual-Use"-Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, in die Hände Russlands gelangen.

USA: Kim will Putin zu Gesprächen über Waffenlieferungen treffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach US-Angaben bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Russland über Waffenlieferungen an Moskau verhandeln. "Wie wir öffentlich gewarnt haben, schreiten die Verhandlungen über Waffenlieferungen zwischen Russland und Nordkorea voran", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson, am Montag in Washington. Kim strebe an, dass "diese Gespräche fortgesetzt werden und einen diplomatischen Austausch auf höchster Ebene in Russland beinhalten".

Japan/Ausgaben privater Haushalte Juli -5,0% (PROGNOSE: -2,5%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juli -7,2% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Juli 59,7%

Japan/Konsumneigung Juli -0,5 Pkt gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug +3,4% (PROG: +2,8%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug +1,0% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Aug +3,3% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

Südkorea BIP 2Q revidiert +0,6% (vorläufig: +0,6%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 2Q revidiert +0,9% (vorläufig: +0,9%) gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Aug +5,3% gg Vorjahr (PROG +4,8%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Aug +6,1% gg Vorjahr

Thailand Verbraucherpreise Aug +0,88% gg Vorjahr (PROG +0,7%)

