Deutscher Auftragseingang fällt im Juli um 11,7 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Juli weitaus deutlicher als erwartet zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 11,7 Prozent und lagen um 10,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Juni hatte die Jahresveränderungsrate noch bei plus 3,3 Prozent gelegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von nur 5,0 Prozent prognostiziert.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juli um 1,0 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sich der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Der für Juni gemeldete monatliche Rückgang um 1,6 Prozent wurde auf 1,4 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Juli kalenderbereinigt um 1,4 Prozent höher.

Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Juni um 0,5 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands ist im Juni gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ergab sich auf Jahressicht ein realer Anstieg um 1,9 Prozent.

Nagel: EZB-Zinsentscheidung wird rein datenabhängig getroffen

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält sich zu der Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) bei der nächsten Ratssitzung Mitte September die zehnte Zinserhöhung in Folge beschließen wird, bedeckt. Die Entscheidung werde rein datenabhängig getroffen, sagte Nagel dem Handelsblatt, "auch auf Basis der dann vorliegenden neuen Prognosen". Eine Kommunikation der EZB, dass die Zinsen noch eine Weile hoch bleiben, hielte er für unpassend.

BoJ/Takata: Lockerungskurs beibehalten, bei Bedarf flexibel handeln

Die Bank of Japan (BoJ) muss nach Einschätzung von Board-Mitglied Hajime Takata bereit sein, flexibel zu handeln und gleichzeitig ihren Kurs der geldpolitischen Lockerung beizubehalten. Takata sagte in einer Rede, er sehe endlich positive Anzeichen. So wandele sich der bisherige Glaube der Japaner, dass sich Preise und Löhne nicht ändern werden. Das werde der japanischen Notenbank helfen, ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen.

Studie: Viele Kommunen trotz Überschüssen mit schwachem Finanzfundament

Trotz Überschüssen und gestiegener Steuereinnahmen im Jahr 2022 stehen die meisten Kommunen einer Studie zufolge auf einem schwachen finanziellen Fundament. Damit werden viele Gemeinden voraussichtlich ihre Aufgabe bei der Wende zu mehr Nachhaltigkeit bei Verkehr, Energie oder Grünflächen nicht erfüllen können, wie der sogenannte kommunale Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung zeigt.

Freie Wähler legen in erster Umfrage nach Flugblattaffäre zu

In der ersten Umfrage seit Bekanntwerden der Flugblatt-Affäre um Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat dessen Partei deutlich zugelegt. In der Erhebung des Instituts Insa für die Bild-Zeitung verbuchen die Freien Wähler ein Plus von 4 Prozentpunkten und kommen auf 15 Prozent. Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder liegt der Umfrage zufolge bei 37 Prozent und büßt damit einen Punkt gegenüber der Insa-Umfrage von Ende Juli ein.

Iran und Saudi-Arabien tauschen erstmals seit Jahren Botschafter aus

Mit der Entsendung ihrer Botschafter in das jeweils andere Land haben Saudi-Arabien und der Iran ihre Annäherung nach einer jahrelangen diplomatischen Eiszeit besiegelt. Der saudi-arabische Botschafter Abdullah Alanasi traf am Dienstag in Teheran ein, wie das Außenministerium in Riad mitteilte. Der iranische Botschafter Aliresa Enajati trat unterdessen seinen Posten in der saudiarabischen Hauptstadt Riad an, wie die offizielle iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete.

22 Jahre Haft für Proud-Boys-Anführer Tarrio wegen Sturm auf US-Kapitol

Der ehemalige Anführer der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys, Enrique Tarrio, ist wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. "Jener Tag hat unsere zuvor ungebrochene Tradition friedlicher Machtübergaben gebrochen", sagte Richter Timothy Kelly bei der fast vierstündigen Strafmaßverkündung in Washington. Es handelt sich um die bislang höchste Strafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol.

USA warnen Nordkorea vor Waffenlieferungen an Russland

Die USA haben Nordkorea vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Falls Pjöngjang Moskaus Krieg gegen die Ukraine mit Rüstungsgeschäften unterstütze, werde dies "kein gutes Licht auf Nordkorea werfen, und sie werden in der internationalen Gemeinschaft einen Preis dafür zahlen", sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in Washington.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien/BIP 2Q +0,4% (PROG: +0,3%) gg Vorquartal

Australien/BIP 2Q +2,1% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

