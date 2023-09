Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

VDMA erwartet 2023 Produktionsrückgang von real 2 Prozent

Die anhaltende Schwäche der Weltwirtschaft sowie die Verunsicherung zahlreicher Kunden wirken sich auf das Geschäft und den Ausblick der deutschen Maschinenbauindustrie aus. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) geht für das Jahr 2023 unverändert von einem Produktionsrückgang von real 2 Prozent aus. Auch für 2024 erwartet der Verband ein Minus von 2 Prozent. Die Unternehmen profitierten zwar bislang noch von Auftragspolstern, die in den ersten sieben Monaten einen Produktionszuwachs von real 1,7 Prozent ermöglichen haben. "Aber dieser Puffer schmilzt, und der Auftragseingang des laufenden Jahres liegt bis einschließlich Juli um 14 Prozent unter dem Vorjahr, was sich auf die Produktion negativ auswirken wird", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Wirtschaftsweise Grimm: Wachstumsschwäche könnte sich noch verschärfen

Nach der ernüchternden EU-Konjunkturprognose fordert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Stärkung von Investitionen in den Wirtschaftsstandort. "Besorgniserregend ist nicht so sehr die Konjunktur, sondern die Wachstumsschwäche der deutschen Volkswirtschaft, die sich - wenn die Politik nicht vorausschauend agiert - noch verschärfen dürfte", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Der Arbeitskräftemangel dürfte das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren immer weiter einschränken. Die Antwort muss eine Stärkung von Investitionen sein, die insbesondere das knappe Arbeitsangebot kompensieren und den technischen Fortschritt ankurbeln."

Ifo-Institut: Stornierungswelle im Wohnungsbau markiert neuen Höchststand

Im deutschen Wohnungsbau spitzt sich die Krise zu. Die Anzahl an Stornierungen und Betrieben mit Finanzierungsschwierigkeiten hat das höchste Niveau seit über 30 Jahren erreicht. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor. Im August berichteten 20,7 Prozent der Firmen von abgesagten Projekten, nach 18,9 Prozent im Vormonat. Auch für die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate ist die Mehrheit der Betriebe pessimistisch.

Studie: "Ampel" setzt trotz Streits viele Versprechen um

Die meisten Menschen in Deutschland halten die Ampel-Koalition laut aktuellen Umfragen für zerstritten, und das Ansehen der Regierung hat zur Halbzeit der Legislaturperiode einen Tiefpunkt erreicht. Eine Studie bescheinigt der Koalition allerdings eine respektable Zwischenbilanz: Die "Ampel" habe bereits fast zwei Drittel der Vorhaben aus ihrem ambitionierten Koalitionsvertrag entweder umgesetzt oder angepackt. Zu diesem Ergebnis kommen Fachleute der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Trier und dem Progressiven Zentrum.

Bundesregierung betont Fortschritte bei Startup-Strategie

Die Bundesregierung hat laut Wirtschaftsministerium im ersten Jahr nach dem Beschluss ihrer Startup-Strategie fast die Hälfte der aufgeführten Maßnahmen umgesetzt. Das geht den Angaben zufolge aus dem ersten Fortschrittsbericht des Ministeriums zur Umsetzung der Startup-Strategie hervor. Die Umsetzung der Strategie sei im ersten Jahr nach ihrem Beschluss "mit Hochdruck vorangetrieben" worden, erklärte das Ministerium in einer Mitteilung. "45 Prozent der Maßnahmen sind bereits vollständig umgesetzt", hob das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hervor.

Gentiloni fürchtet sozialen Notstand durch steigende Hypothekenzinsen

Der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt Europas. Der Anstieg der Hypothekenzinsen könne zu einem "sozialen Notstand" führen, warnte er im Interview mit dem Handelsblatt und der französischen Zeitung Les Echos. Das gelte gerade für Länder wie Spanien, in denen viele Immobilienkäufer Darlehen mit variablen Zinsen abgeschlossen haben. Um die Wirtschaft zu stützen, sprach sich Gentiloni für "gemeinsame europäische Investitionsprojekte" aus. Auch eine Ausgabe neuer EU-Anleihen müsse dabei diskutiert werden.

Ausschuss gibt grünes Licht für Vergrößerung des Europaparlaments um 15 Sitze

Ein Ausschuss des EU-Parlaments hat grünes Licht für eine Vergrößerung der Volksvertretung von bisher 705 auf 720 Sitze gegeben. Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen stimmte in Straßburg mit großer Mehrheit für die Änderung, die schon bei der Europawahl Juni 2024 greifen soll. Die Entscheidung muss noch in einer für Mittwoch angesetzten Abstimmung in einer Plenarsitzung bestätigt werden.

Estland und Lettland kaufen deutsches Luftabwehrsystem Iris-T

Estland und Lettland haben den Kauf des deutschen Luftabwehrsystems Iris-T besiegelt. "Das ist bei weitem die größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte Estlands", sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur vor Reportern. Demnach hat der Auftrag einen Wert von rund 1 Milliarde Euro. "Der barbarische Krieg Russlands in der Ukraine hat gezeigt, dass die Luftverteidigung entscheidend ist, um Streitkräfte und wichtige Infrastruktur vor Luftangriffen zu schützen."

Ukraine meldet Rückeroberung von seit 2015 russisch besetzten Bohrtürmen

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die seit 2015 von Moskau kontrollierten Boiko-Bohrtürme im Schwarzen Meer wieder zurückerobert. Die Ukraine hätte die Kontrolle über die Plattformen nahe der Halbinsel Krim wieder übernommen, erklärte der Militärgeheimdienst des russischen Verteidigungsministeriums. Während der "einzigartigen Operation", deren genauer Zeitpunkt nicht angegeben wurde, "kam es zu Kämpfen zwischen ukrainischen Spezialeinheiten auf Booten und einem russischen Su-30-Kampfflugzeug", hieß es weiter. Demnach sei das russische Flugzeug beschädigt worden und musste sich zurückziehen.

Moskau: Zug von Kim Jong Un hat Russland erreicht

Der Zug mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an Bord hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti berichtete, fuhr der Zug durch die russische Region, die an Nordkorea grenzt. Bilder von Ria Novosti zeigen dunkelgrüne Waggons, die von einer Lokomotive der russischen Eisenbahn gezogen werden.

Regierungschef befürchtet tausende Tote nach Überschwemmungen in Libyen

Der Osten Libyens ist vom Sturmtief "Daniel" und heftigen Überschwemmungen heimgesucht worden, bei denen mindestens 150 Menschen uns Leben gekommen sind. Opfer gab es in der Küstenstadt Derna, der Region um die Küstenstadt Dschabal Al-Achdar sowie in den Vororten der Stadt Al-Mardsch, wie Behördenvertreter mitteilten. Der in Ostlibyen herrschende Regierungschef Ussama Hamad sagte dem Fernsehsender Amasar, er gehe von "mehr als 2.000 Toten und tausenden Vermissten" allein in Derna aus.

DE/Großhandelspreise August +0,2% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise August -2,7% gg Vorjahr

Niederlande Inflationsrate Aug 3,0% - CBS

Niederlande Inflationsrate Juli war 4,6% - CBS

