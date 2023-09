Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Regelinsolvenzen steigt im August

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im Juli hatte sie um 23,8 Prozent zugenommen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Verfahren erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Kim und Putin zu Gesprächen am Weltraumbahnhof Wostotschny eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten Russlands getroffen. Ein vom Kreml veröffentlichtes Video zeigt, wie Kim und Putin sich die Hände schütteln. Putin verkündete russischen Nachrichtenagenturen zufolge, dass Russland Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen werde.

Seoul: Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut zwei Raketen abgefeuert. Südkorea habe "zwischen 11.43 und 11.53 Uhr (Ortszeit) zwei ballistische Kurzstreckenraketen" entdeckt, die von Nordkorea "aus dem Sunan-Gebiet" in Richtung Ostmeer, das auch als Japanisches Meer bekannt ist, abgefeuert worden seien, teilte Südkoreas Generalstab mit. Die Raketenstarts erfolgten während eines Besuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Kong Un in Russland.

Republikaner wollen Untersuchung für Amtsenthebungsverfahren gegen Biden

Die oppositionellen US-Republikaner treiben ihre Pläne für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden voran. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wies am Dienstag einen Ausschuss an, "eine formale Impeachment-Untersuchung gegen Präsident Joe Biden" wegen der umstrittenen Geschäfte von dessen Sohn Hunter einzuleiten. Der Präsident habe die Öffentlichkeit über sein Wissen über Tätigkeiten seines Sohnes im Ausland "belogen".

+++ Konjunkturdaten +++

GB/BIP Juli -0,5% gg Vormonat, unverändert gg Vorjahr

GB/BIP 3 Mon per Juli +0,2% gg Vorquartal, +0,2% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion Juli -0,7% gg Vm; +0,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion Juli PROG: -0,9% gg Vm, +0,5% gg Vj

GB/Handelsbilanz Juli Überschuss 14,1 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Juni bestätigt mit Defizit 15,5 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: Defizit 16,3 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)