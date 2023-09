Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeitenden trotz Flaute gesunken

Die Zahl der Kurzarbeitenden ist nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung trotz der Wirtschaftsflaute zurückgegangen. Sie lag im August bei 110.000 Menschen, nach revidiert 150.000 im Mai, geht laut dem Institut aus Schätzungen auf Grundlage der Ifo-Konjunkturumfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. "Die schwache Konjunktur wirkt sich bislang kaum aus. Eine Rolle mag dabei spielen, dass die erleichterten Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld Ende Juni ausgelaufen sind", sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link. Der Anteil an den Beschäftigten sei auf 0,3 Prozent von 0,4 Prozent gesunken.

Chinas Industrieproduktion und Konsum verbessern sich im August

Chinas Industrieproduktion und der private Verbrauch haben im August zugelegt und die Erwartungen übertroffen. Hingegen verlangsamten sich die Investitionen weiter - trotz der verstärkten Bemühungen Pekings, das Wachstum anzukurbeln. Chinas Industrieproduktion wuchs im August um 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich, nach 3,7 Prozent im Juli, teilte das Statistikamt mit. Der Zuwachs war stärker als die 4,1 Prozent, die Ökonomen in einer Konsensschätzung des Wall Street Journal erwartet hatten. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Inlandsverbrauch, legten im August um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu.

Chinas Zentralbank senkt kurzfristigen Zinssatz

Die chinesische Zentralbank hat die Zinssätze für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte auf 1,95 von 2,15 Prozent gesenkt und 34 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro - an Liquidität über diesen Mechanismus injiziert. Am Donnerstag hatte die People's Bank of China (PBoC) bereits die Mindestreserveanforderungen für Banken um 25 Basispunkte gesenkt.

Berlin, Paris und London verlängern Sanktionen gegen den Iran

Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Verlängerung der Sanktionen gegen den Iran im Zusammenhang mit dem Atomprogramm des Landes geeinigt. Angesichts der "konsequenten und schwerwiegenden Nicht-Einhaltung" des Atomabkommens JCPOA durch Teheran beabsichtigen die Regierung der drei Länder, die Maßnahmen über den 18. Oktober hinaus aufrecht zu erhalten, wie die Außenministerien in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

Selenskyj plant Treffen in Washington - Kreise

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj plant, nächste Woche nach Washington zu reisen, um sich mit Präsident Joe Biden und US-Kongressmitgliedern zu treffen und zusätzliche Hilfe für sein vom Krieg zerrissenes Land zu fordern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Selenskyj reist zur jährlichen Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, wo er zum ersten Mal seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 persönlich erscheinen wird, um für die weitere Unterstützung der Ukraine und die Isolierung Moskaus zu werben. Nach dem Gipfeltreffen wird er voraussichtlich nach Washington weiterreisen, sagen die Personen. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. Die Regierung Biden hat den Kongress um zusätzliche Mittel in Höhe von 24 Milliarden Dollar für die Ukraine gebeten.

Bericht: Reiche Russen transferieren weiter Geld in die Schweiz

Reiche Russen haben offenbar auch nach dem Beginn des Ukraine-Krieges mit Hilfe eines zweiten europäischen Passes Geld in die Schweiz transferiert. Wie aus Recherchen der Mediengruppe Tamedia hervorgeht, haben die Tochter und die Lebensgefährtin von Alexander Ponomarenko, Geschäftsführer des Moskauer Wasserversorgers Moswodokanal und Unterstützer des Ukraine-Krieges, "in der Schweiz sogar nach Kriegsbeginn Millionen angelegt".

Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. In der von einer sogenannten Grand Jury im Bundesstaat Delaware erhobenen Anklage wird dem 53-Jährigen vorgeworfen, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsumenten verboten war. Hunter Biden habe außerdem gegenüber dem Waffenhändler falsche Angaben gemacht, um den Colt kaufen zu können.

17 Jahre Haft in erstem Prozess wegen Sturms auf Regierungsviertel in Brasilien

Acht Monate nach dem Sturm auf das brasilianische Regierungsviertel hat der Oberste Gerichtshof des Landes den ersten Beteiligten zu 17 Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben von Gerichtspräsidentin Rosa Weber stimmten acht von elf Richtern für das Strafmaß gegen Aecio Lucio Costa Pereira. Der 51-Jährige wurde unter anderem wegen Putschversuchs, Beschädigung öffentlichen Kulturguts und krimineller Verschwörung verurteilt.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Aug 22,0 Mrd USD

Indonesien Importe Aug 18,88 Mrd USD

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)