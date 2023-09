Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im Juli

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Juli gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte er sich um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 3,9 Prozent niedriger. Der Rückgang des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich kam insbesondere durch die negative Entwicklung der Auftragsbestände in der Automobilindustrie zustande. Diese sanken im Juli saison- und kalenderbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Prozent.

Freie Wähler in Bayern weiter im Umfragehoch

Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern befinden sich die Freien Wähler weiter im Umfragehoch. Eine Erhebung des Instituts GMS für den Fernsehsender Sat.1 sieht die Partei von Vizeministerpräsident und Landeswirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einer Zustimmung von 17 Prozent. Das sind trotz Aiwangers Affäre um ein antisemitisches Flugblatt 4 Prozentpunkte mehr als Anfang September. Für die repräsentative Erhebung wurden 1.004 Wahlberechtigte telefonisch befragt. Der CSU von Ministerpräsident Markus Söder drohen hingegen historisch schwache 36 Prozent - 2 Punkte weniger als Anfang September.

Italien beschließt verschärfte Maßnahmen gegen illegale Migration

Nach der Ankunft tausender Migranten auf der italienischen Insel Lampedusa verschärft die Regierung in Rom ihr Vorgehen gegen die illegale Zuwanderung. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr, beschloss das Kabinett der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unter anderem eine deutliche Verlängerung der Höchstdauer der Abschiebehaft von bisher 135 Tage auf 18 Monate. Bereits am Sonntag hatte Meloni die Eröffnung neuer Zentren für ausreisepflichtige Migranten angekündigt.

Wütende Proteste nach Flutkatastrophe in libyscher Küstenstadt Derna

Gut eine Woche nach der Flutkatastrophe in Libyen mit tausenden Toten haben Demonstranten in der besonders hart getroffenen Küstenstadt Darna schwere Versäumnisse der Behörden angeprangert. Hunderte Menschen versammelten sich vor der großen Moschee der 100.000-Einwohner-Stadt im Osten des Landes und skandierten Slogans gegen das dortige Parlament und dessen Vorsitzenden Aguilah Saleh.

IAEA-Chef fordert Iran zu weiterer Zusammenarbeit mit Atom-Inspektoren auf

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat an den Iran appelliert, die Abberufung mehrerer IAEA-Inspektoren zu überdenken. Eine Nichtkooperation des Iran mit seiner Behörde zur Kontrolle von Atomanlagen im Land werde schwerwiegende Folgen haben, sagte Grossi in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Sollte der Iran nicht mit der IAEA zusammenarbeiten, werde er nicht bekommen, was er wolle - weder "Zusicherungen" noch "Bestätigung" noch die "Anerkennung der internationalen Gemeinschaft", sagte Grossi.

US-Finanzministerin Yellen rechnet mit Stasbilisierung der Ölpreise

US-Finanzministerin Janet Yellen geht davon aus, dass die Ölpreise nicht weiter steigen werden, dass aber die Regierung Biden die Entwicklung genau beobachten wird. "Meine Erwartung ist, dass sie sich stabilisieren werden, aber wir werden sie im Auge behalten müssen", sagte Yellen in einem CNBC-Interview. Die Ölpreise notieren auf dem höchsten Stand seit November vergangenen Jahres, nachdem drei aufeinanderfolgende Wochengewinne den WTI-Rohölpreis auf über 90 Dollar pro Barrel getrieben haben.

"Diplomatie von Angesicht zu Angesicht": Blinken trifft Chinas Vizepräsident in New York

US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Treffen mit Chinas Vizepräsidenten Han Zheng am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu einem "verantwortungsvollen" Umgang mit den Spannungen zwischen beiden Ländern aufgerufen. Er glaube an Diplomatie "von Angesicht zu Angesicht" um Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen, sagte Blinken vor dem Treffen. Es sei gut, "dass wir die Gelegenheit haben, auf den jüngsten hochrangigen Gesprächen zwischen unseren Ländern aufzubauen", fügte er hinzu.

Kanada verdächtigt Indien wegen Tod eines Sikh-Separatisten und weist Diplomat aus

Kanada hat Indien vorgeworfen, für die Ermordung eines Sikh-Separatisten auf kanadischem Boden verantwortlich zu sein und einen indischen Diplomaten ausgewiesen. Es lägen "glaubwürdige Hinweise" auf eine "mögliche Verbindung zwischen indischen Regierungsvertretern und dem Mord an dem kanadischen Staatsbürger Hardeep Singh Nijjar" vor, sagte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau vor dem Parlament in Ottawa. Neu Delhi wies am Dienstag die "absurden" Anschuldigungen der kanadischen Regierung zurück.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Aug Handelsbilanz Überschuss 3,215 Mrd CHF

Schweiz Aug Exporte 21,987 Mrd CHF

Schweiz Aug Importe 18,772 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)