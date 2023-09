Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stärkster Rückgang der Preise für Wohnimmobilien seit 2000

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im zweiten Quartal 2023 um durchschnittlich 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, war dies der stärkste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Im zweiten Quartal 2022 hatte der Häuserpreisindex seinen bisherigen Höchststand erreicht, seitdem sind die Preise für Wohnimmobilien gegenüber dem jeweiligen Vorquartal rückläufig.

Ifo-Institut: Geschäftslage im Einzelhandel verschlechtert sich

Die Unternehmen in den meisten Einzelhandelssparten bewerten ihre Geschäftslage nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung schlechter. Das geht aus der aktuellen Ifo-Umfrage hervor. "Auch die Erwartung an die kommenden Monate bleibt verhalten. Die weitere Abkühlung der Konjunktur trifft die Einzelhändler, die auch zuletzt schon von einer schwächelnden Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher belastet waren", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. Verbesserungen gebe es hingegen bei den Lieferschwierigkeiten.

Bank of Japan hält Zinsen stabil

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre lockere Geldpolitik trotz steigender Preisdaten und wachsender Erwartungen einer baldigen Änderung der Politik bekräftigt. Wie die Zentralbank mitteilte, bleibt die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 1,0 Prozent. Diesen Zins hatte die BoJ im Juli von 0,5 Prozent erhöht. Die kurzfristigen Zinssätze bleiben bei minus 0,1 Prozent, wie die Notenbank weiter mitteilte.

Gabriel: Bei Trumps Wiederwahl droht "Deal mit Putin"

Der frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat die Deutschen und die Europäer dringend dazu aufgerufen, sich auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vorzubereiten. Für Trump seien Allianzen wie die Nato kein Wert an sich. Er wolle Deals machen: "Deshalb ist zu befürchten, dass er der Ukraine die Unterstützung entzieht und auf einen schnellen 'Deal' mit Putin setzt", sagte der SPD-Politiker im Interview mit Table.Media. "Für uns in Europa und Deutschland heißt das: Wir müssen unsere Resilienz erhöhen - nicht nur gegenüber Mächten, die uns fremd sind, sondern leider auch gegenüber unserem bislang wichtigsten Partner, den USA."

Polens Präsident: Morawieckis Worte zu Waffen für Ukraine missinterpretiert

Polens Präsident Andrzej Duda hat die Irritationen um einen möglichen Stopp polnischer Waffenlieferungen an die Ukraine als Missverständnis bezeichnet. Die Äußerungen von Regierungschef Mateusz Morawiecki seien auf "die denkbar schlechteste Weise interpretiert" worden, sagte Duda dem Sender TVN24. "Meiner Meinung nach wollte der Ministerpräsident sagen, dass wir die neuen Waffen, die wir derzeit im Zuge der Modernisierung der polnischen Armee kaufen, nicht an die Ukraine liefern werden."

Biden: Erste Abrams-Panzer aus USA treffen kommende Woche in Ukraine ein

Die ersten Abrams-Panzer aus den USA werden nach Angaben von US-Präsident Joe Biden kommende Woche in der Ukraine eintreffen. "Nächste Woche werden die ersten amerikanischen Abrams-Panzer an die Ukraine geliefert", sagte Biden während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus vor Journalisten. Biden gab auch bekannt, dass er ein neues Rüstungspaket für die Ukraine genehmigt habe, welches nach Angaben des Pentagon einen Umfang von rund 325 Millionen Dollar hat. Das Paket umfasst demnach unter anderem Luftabwehrraketen, Munition für Himars-Raketenwerfer und Artilleriegranaten.

China bekräftigt in Rede vor UNO Anspruch auf Taiwan

Der chinesische Vizepräsident Han Zheng hat vor den Vereinten Nationen Chinas Anspruch auf Taiwan bekräftigt und erklärt, Peking bevorzuge einen "friedlichen" Weg zu einer "Wiedervereinigung". Niemand sollte jemals "die feste Entschlossenheit, den starken Willen und die Kraft des chinesischen Volkes unterschätzen, wenn es darum geht, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen", sagte Han in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Aug +0,4% gg Vm; -1,4% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Aug PROG: +0,5% gg Vm; -1,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Aug +0,6% gg Vm; -1,4% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Sep -21 (Aug: -25)

Japan/Kernverbraucherpreise Aug +3,1% (PROG: +3,0%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Aug +3,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Aug +0,2% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Aug +2,0% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Aug +0,2% gg Vormonat

