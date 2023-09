Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wohnungsgipfel: Bundesregierung verzichtet laut Bericht auf höhere Energiestandards

Vor dem am Montag stattfindenden Bau- und Wohnungsgipfel im Kanzleramt hat die Bundesregierung einem Medienbericht zufolge ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung des Wohnungsbaus beschlossen, das unter anderem eine eigentlich geplante Verschärfung der Energiestandards bei Neubauten aussetzt. "Angesichts der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen in der Bau- und Wohnungswirtschaft durch hohe Zinsen und Baukosten ist die Verankerung von EH-40 als verbindlicher gesetzlicher Neubaustandard in dieser Legislaturperiode nicht mehr nötig und wird ausgesetzt", heißt es in dem Papier, das dem Spiegel vorlag.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im Juli um 9,6 Prozent

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juli saison- und kalenderbereinigt um 9,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Hochbau erhöhte sich der Auftragseingang um 4,4 Prozent, im von mehreren Großaufträgen beeinflussten Tiefbau um 14,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Verkehrsminister Wissing lehnt Strafzölle für Elektroautos aus China ab

In der Debatte um mögliche Schutzzölle auf chinesische Elektroautos hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) klar gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen positioniert und vor einem Schaden für die deutsche Wirtschaft gewarnt. "Ich halte grundsätzlich nicht viel davon, Marktbarrieren aufzubauen", sagte Wissing der Augsburger Allgemeinen. Ein Handelskrieg mit Peking könne sich schnell auf weitere Branchen ausweiten und der deutschen Wirtschaft massiv schaden, warnte der FDP-Politiker.

Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen: AfD-Kandidat scheitert in Stichwahl

Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen ist der AfD-Kandidat in der Stichwahl gescheitert. Der bisherige Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos) gewann am Sonntag mit 54,9 Prozent die absolute Mehrheit der Stimmen und lag damit klar vor seinem Herausforderer Jörg Prophet von der AfD, wie die Wahlleitung mitteilte. Vertreter von Linkspartei, SPD, Grünen und CDU zeigten sich erleichtert über den Wahlausgang.

Rechtskonservative Opposition verteidigt Mehrheit in Frankreichs Senat

Bei der Senatswahl in Frankreich hat die rechtskonservative Opposition am Sonntag ihre traditionelle Dominanz verteidigt. Mit der Wahl werde die "Senatsmehrheit" der Konservativen und des Zentrums in der Kammer "bestätigt", sagte Bruno Retailleau von den konservativen Republikanern. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron erlitt hingegen eine weitere Niederlage. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) zieht mit drei Senatoren wieder in die Parlamentskammer ein.

Vier Tote bei Zusammenstößen im Kosovo - Belagerung von Kloster beendet

Tödliche Zusammenstöße zwischen Polizisten und bewaffneten Angreifern haben die Spannungen im Norden des Kosovo angeheizt: Bei einem Angriff auf eine Patrouille wurde ein Polizist getötet. Etwa 30 bewaffnete Männer verschanzten sich später in einem Kloster, bevor das Innenministerium in Pristina am Sonntagabend mitteilte, das Gelände sei nach "Kämpfen" wieder unter Kontrolle der Behörden.

Israelische Armee fliegt Drohnenangriffe auf Hamas-Stellungen im Gazastreifen

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge nach gewaltsamen Ausschreitungen an der Grenze zum Gazastreifen neue Drohnenangriffe auf das Palästinensergebiet ausgeführt. Dabei seien "zwei militärische Stellungen der Terrororganisation Hamas" in den Gebieten Bureidsch und Dschabalija ins Visier genommen worden. Aus einem davon sei ein Sprengsatz auf israelische Soldaten geworfen worden, von denen jedoch keiner verletzt worden sei.

Niger sperrt seinen Luftraum für französische Flugzeuge

Die Militärregierung im Niger hat den Luftraum für französische Flugzeuge gesperrt. Nigers Luftraum sei offen für alle nationalen und internationalen kommerziellen Flüge "mit Ausnahme französischer Flugzeuge oder von Frankreich gecharterten Flugzeugen, einschließlich jener der Fluggesellschaft Air France", hieß es in einer Mitteilung, die auf der Webseite der Flugsicherheitsbehörde für Afrika und Madagaskar (Asecna) veröffentlicht wurde. Der Luftraum bleibe gesperrt für alle militärischen und Sonderflüge, sofern keine Sondergenehmigung der Behörden vorliege.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Aug +4,0% gg Vj (PROG: +4,05%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Aug +3,4% (Juli: +3,8%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 03:02 ET (07:02 GMT)