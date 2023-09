Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel meldet Umsatzminus im August

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im August real 1,2 Prozent und nominal 0,8 Prozent weniger umgesetzt als im Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen ein reales Umsatzplus von 0,5 Prozent erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, verzeichnete der Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahresmonat ein reales Umsatzminus von 2,3 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 2,3 Prozent. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das gestiegene Preisniveau im Einzelhandel wider.

Stärkster Rückgang der Importpreise seit November 1986

Die Importpreise in Deutschland haben im August den stärksten Rückgang seit Jahrzehnten verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fielen die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 Prozent. Das war der stärkste Rückgang der Importpreise gegenüber einem Vorjahresmonat seit November 1986. Ausschlaggebend für den aktuellen Rückgang ist wie schon in den Vormonaten vor allem ein Basiseffekt durch die hohen Preissteigerungen im Vorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine, wie die Statistiker erklärten.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im August

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im August gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen stieg damit die saisonbereinigte Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vormonat um 34.000 Personen (0,1 Prozent). Im Juli war die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat noch um 17.000 Personen und somit etwas schwächer gewachsen, im Juni sogar nur um 2.000 Personen.

Ifo-Institut: Erstmals seit zwölf Monaten wollen Unternehmen Preise erhöhen

Erstmals seit einem Jahr sind die Preiserwartungen von Unternehmen in Deutschland gestiegen. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge erhöhten sich die Erwartungen nach zwölf Rückgängen in Folge von 14,7 auf 15,8 Punkte. "Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Inflationsrate das Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank erreichen wird", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Vor allem in der Gastronomie seien die Preiserwartungen kräftig von 49,1 auf 62,8 Punkte gestiegen. Bei den Einzelhändlern hingegen sank der Saldo von 33,6 auf 31,4 Punkte.

Japan behält sich Maßnahmen gegen zu schwachen Yen vor

Die japanische Regierung will bei einer starken Abwertung des Yen gegebenenfalls eingreifen. "Es gibt keine Änderung unserer Haltung, dass wir angemessene Maßnahmen gegen zu starke Bewegungen ergreifen", sagte Finanzminister Shunichi Suzuki bei einer Pressekonferenz. Der Yen hat kürzlich gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr bei gut 149 Yen abgewertet.

Biden bezeichnet Trump erneut als Gefahr für die US-Demokratie

US-Präsident Joe Biden hat seinen Amtsvorgänger Donald Trump und dessen Verbündete bei den Republikanern erneut als Bedrohung für die Demokratie in den USA gebrandmarkt. "Etwas Gefährliches passiert gerade in Amerika", sagte Biden in einer Rede in Tempe im Bundesstaat Arizona. "Es gibt eine extremistische Bewegung, die nicht die Grundüberzeugungen unserer Demokratie teilt. Die Maga-Bewegung."

Weitere juristische Niederlage für Trump in Verfahren um Finanzbetrug

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Zivilverfahren um Vorwürfe des Finanzbetrugs eine weitere Schlappe erlitten. Ein New Yorker Berufungsgericht wies einen Antrag des Republikaners zurück, den für Montag geplanten Prozessbeginn auf Eis zu legen. Damit dürfte der Zivilprozess um Trumps frühere Angaben zum Wert seiner Immobilien wie geplant zu Wochenbeginn starten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Aug -0,5% gg Vm; -1,9% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug PROGNOSE -0,6% gg Vm; -3,5% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Juli rev +0,4% (vorl: +0,3%) gg Vm

GB/BIP 2Q +0,2% gg Vorquartal (vorläufig: +0,2%)

GB/BIP 2Q +0,6% gg Vorjahr (vorläufig: +0,4%)

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Sep +2,5% (PROG: +2,6%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +2,8% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +0,2% gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz Aug +7,0% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Aug +6,0% gg Vj

Japan/Industrieproduktion Aug unverändert (PROG: -1,1%) gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Aug 2,7% (PROG: 2,6%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)