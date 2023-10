Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie leicht rückläufig

Die Lieferschwierigkeiten in der deutschen Industrie nehmen nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung weiter ab. Im September berichteten 24,0 Prozent der befragten Firmen von Materialknappheit, nach 24,4 Prozent im August. Das geht aus der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts hervor, wie das Institut mitteilte. "Die Situation entspannt sich", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Im Automobilbau sei die Situation weiterhin am problematischsten. Dort berichteten knapp 53 Prozent der Firmen von Engpässen bei der Versorgung mit Rohstoffen und Vorprodukten.

Deutsche Wohnbaupreise im August um 6,4% über Vorjahresniveau

Die Baupreise in Deutschland steigen weiter stark. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im August um 6,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Gegenüber Mai erhöhten sie sich um 0,2 Prozent. Die Preise von Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) stiegen auf Jahressicht um 9,0 Prozent. Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen um 6,4 Prozent und die für gewerbliche Betriebsgebäude um 5,7 Prozent. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 8,2 Prozent.

Bericht: EU-Asylagentur rechnet 2023 mit mehr als einer Million Asylanträgen

Die Zahl der Asylanträge in den 27 Ländern der EU sowie der Schweiz und Norwegen wird in diesem Jahr voraussichtlich die Millionenmarke überschreiten. Wie die Zeitung Welt mit Verweis auf neueste und bisher unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylagentur EUAA berichtete, wurden in diesen Ländern seit Jahresbeginn mehr als 800.000 Asylanträge gestellt. Bis zum Jahresende könnte demnach der höchste Wert seit 2016 erreicht werden. Damals waren 1,23 Millionen Anträge gezählt worden.

Scholz und Macron wollen Schwung in deutsch-französische Freundschaft bringen

Zu zweit im Cockpit einer starken Maschine - mit einem symbolstarken Auftritt haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihr zweitägiges Klausurtreffen am Montag in Hamburg begonnen. Beim Besuch des Airbus-Werks und einer neuen Maschine vom Typ A321 XLR zeigten sich beide Politiker entschlossen, "die einzigartige Erfolgsgeschichte von Airbus" fortsetzen zu wollen, wie Scholz sagte.

Rhein kündigt nach Landtagswahl in Hessen Sondierungsgespräche mit Grünen an

Einen Tag nach der Landtagswahl in Hessen hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) Sondierungsgespräche mit den Grünen angekündigt. "Wir werden jetzt so schnell wie möglich in Sondierungsgespräche einsteigen - wir beginnen natürlich mit unserem Koalitionspartner", sagte Rhein am Montagabend nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Hofheim. Die schwarz-grüne Koalition habe "sehr erfolgreich" zusammengearbeitet, fügte er hinzu.

US-Präsident Joe Biden wegen Funds geheimer Dokumente in Privathaus befragt

US-Präsident Joe Biden hat sich in der Affäre um den Fund vertraulicher Regierungsunterlagen in einem ehemaligen Büro und seinem Privathaus einer Befragung unterzogen. "Der Präsident ist im Rahmen der von Sonderermittler Robert Hur geführten Untersuchung befragt worden", erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Ian Sams. Das "freiwillige Interview" mit dem 80-jährigen demokratischen Präsidenten fand demnach am Sonntag und Montag im Weißen Haus statt.

Robert F. Kennedy will als unabhängiger Kandidat US-Präsident werden

Der Impfgegner und Verschwörungstheoretiker Robert F. Kennedy Jr. hat angekündigt, sich nicht länger um die Kandidatur der Demokratischen Partei bewerben zu wollen, sondern als unabhängiger Kandidat in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen. Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Kennedy am Montag vor Anhängern in Philadelphia. Es sei "sehr schmerzhaft" für ihn, die Partei seines Vaters und seines Onkels zu verlassen, sagte er.

Frankreich beginnt Truppenabzug aus Niger

Frankreich hat mit dem Abzug seiner Truppen aus dem Niger begonnen. Bereits am Wochenende seien erste Konvois von den französischen Militärbasen im Nordwesten des Landes in die Hauptstadt Niamey gefahren, verlautete am Montag aus nigrischen und französischen Sicherheitskreisen. Die Militärregierung des Niger ließ am Abend eine Erklärung im Fernsehen verlesen, wonach die Vorbereitungen für einen ersten Konvoi zum Verlassen des Landes am Dienstag beginnen sollten.

Chef von konservativer CSV mit Regierungsbildung in Luxemburg beauftragt

Nach der Parlamentswahl in Luxemburg ist der Chef der konservativen CSV mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Er habe CSV-Chef Luc Frieden gebeten, die neue Regierung zu bilden, erklärte Großherzog Henri am Montagabend. Der bisherige liberale Regierungschef Xavier Bettel hatte zuvor den Rücktritt seiner Regierung eingereicht.

JAPAN

Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 2,279 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,168 Bill JPY)

Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 2,279 Bill JPY; +237,9% gg Vj

NIEDERLANDE

Inflationsrate Sep 0,2% - CBS

Inflationsrate Aug war 3,0% - CBS

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +0,4% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +5,7% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep PROG: +0,7% gg Vm, +6,1% gg Vj

Verbraucherpreise Sep -0,1% gg Vm, +3,3% gg Vj

