EZB-Chefökonom rechnet mit hohem Zinsniveau für längere Zeit

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung ihres Chefvolkswirts Philip Lane das Zinsniveau noch für eine längere Zeit auf einem hohen Stand halten. "Wir glauben, dass die Inflation bis 2025 auf 2 Prozent zurückkehren wird. Erst wenn wir hinreichend sicher sind, dass wir dieses Ziel erreichen, können wir die Politik normalisieren. Aber das ist noch ein ganzes Stück entfernt von dem, wo wir jetzt sind", sagte Lane in einem Interview mit der niederländischen Zeitung Het Financieele Dagblad.

EU-Umweltminister einigen sich auf strengere CO2-Ziele für Lkw und Busse

Neue Lkw und Busse sollen in der Europäischen Union bis 2040 deutlich weniger Kohlendioxid ausstoßen. Die EU-Umweltminister einigten sich bei ihrem Treffen am Montag in Luxemburg auf einen Kompromiss, nach dem die CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge bis 2040 um 90 Prozent sinken sollen. Stadtbusse sollen zudem bis 2035 komplett emissionsfrei sein.

Zwei Tote nach Schusswaffenangriff in Brüssel - Täter wohl von IS inspiriert

Bei einem Schusswaffenangriff im Norden von Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelte es sich um schwedische Staatsbürger, wie der belgische Regierungschef Alexander De Croo im Onlinenetzwerk X (vormals Twitter) erklärte. Ein Mann bekannte sich im Internet zu der Tat und gab an, von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat inspiriert worden zu sein. In Brüssel wurde die höchste, landesweit die zweithöchste "Terrorwarnstufe" ausgerufen.

Iran droht mit "Präventiv-Aktion" gegen Israel

Angesichts der israelischen Vorbereitungen für eine Bodenoffensive im Gazastreifen hat der Iran mit einer "Präventiv-Aktion" gedroht. "In den kommenden Stunden" sei mit der "Möglichkeit einer Präventiv-Aktion der Achse des Widerstands zu rechnen", sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian im Staatsfernsehen. Die Bezeichnung "Achse des Widerstands" steht für palästinensische, libanesische, syrische und weitere Bewegungen, die dem Iran nahe stehen und Israel feindlich gegenüberstehen.

Israel weitet Bewaffnung von Zivilisten aus

Vor dem Hintergrund des Krieges mit der radikalislamischen Hamas bewaffnet die israelische Polizei weitere Zivilisten. Die "unter der Schirmherrschaft der Polizei arbeitenden First-Responder-Einheiten" würden auf alle Städte ausgeweitet, teilten Polizeipräsident Kobi Schabtai und der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir am Montag mit. Die "347 neuen Einheiten" sollten mit 13.200 Freiwilligen besetzt werden, "die angeworben werden und ein Gewehr und eine Schutzausrüstung erhalten".

Israel lässt Dutzende Kryptowährungskonten einfrieren - Zeitung

Die israelischen Behörden haben das Einfrieren zahlreicher Krypotwährungskonten angeordnet und Krypto-Coins im Wert von mehreren Millionen Dollar beschlagnahmt. Sie verstärken damit ihre Bemühungen, die Verbindungen zwischen den Kryptomärkten und der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas zu kappen. Mehr als hundert Accounts auf der weltgrößten Kryptobörse Binance seien seit dem Beginn des Angriffs der Hamas am 7. Oktober geschlossen worden, berichtet die Financial Times. Zudem sei die Schließung von bis zu 200 weiteren Konten angefordert worden.

Biden reist am Mittwoch nach Israel und trifft im Anschluss Abbas und al-Sisi in Jordanien

US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel reisen und im Anschluss Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi in Jordanien treffen. Biden werde "die Solidarität der USA mit Israel sowie unser eisernes Engagement für die Sicherheit des Landes bekräftigen", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstagmorgen bei der Ankündigung des Besuchs Bidens in Tel Aviv. Israel und die USA hätten sich auch darauf geeinigt, einen Hilfsplan für den Gazastreifen zu entwickeln, fügte Blinken nach einem fast acht Stunden langen Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hinzu.

Biden telefoniert mit Scholz und ägyptischem Präsidenten al-Sisi

US-Präsident Joe Biden hat angesichts der Eskalation des Nahost-Konflikts mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi telefoniert. Das Telefonat mit Scholz sei vor der Reise des Bundeskanzlers nach Israel und Ägypten erfolgt, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses am Montag. Mit al-Sisi führte der US-Präsident ein separates Gespräch. Ägypten ist ein wichtiger Vermittler im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Scholz reist am Dienstag nach Israel.

Putin zu Seidenstraßen-Forum in Peking eingetroffen

Russlands Staatschef Wladimir Putin ist anlässlich eines internationales Forums zum umstrittenen Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße in China eingetroffen. Er landete am Dienstagmorgen in der Hauptstadt Peking, wie AFP-Journalisten berichteten. Am Rande des Seidenstraßen-Gipfels will Putin nach Kreml-Angaben am Mittwoch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem Gespräch treffen, um über "internationale und regionale" Themen zu beraten.

Venezuelas Regierung und Opposition wollen Gespräche wieder aufnehmen

Venezuelas Regierung und die Opposition wollen ihre seit fast einem Jahr auf Eis liegenden Gespräche wieder aufnehmen. Die Verhandlungen, mit denen ein seit Jahren andauernder Machtkampf beigelegt werden soll, werden am Dienstag in Bridgetown im Karibikstaat Barbados fortgesetzt, wie beide Seiten am Montag in einer gemeinsamen Erklärung ankündigten. Die Opposition hatte im Jahr 2018 die Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro als manipuliert zurückgewiesen.

