Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Institut: Exporterwartungen hellen sich leicht auf

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich leicht aufgehellt, bleibt aber immer noch im negativen Bereich. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im Oktober auf minus 6,9 Punkte, von minus 10,8 Punkten im September. "Die Exportwirtschaft bleibt aber weiterhin eher zurückhaltend bei den Erwartungen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Viele Unternehmen sehen eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten."

Republikaner Johnson zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt

Das US-Repräsentantenhaus hat nach dreiwöchiger Lähmung wieder einen Vorsitzenden. Die Kongresskammer wählte am Mittwoch den Republikaner Mike Johnson zum "Speaker" und damit in das dritthöchste Staatsamt in den USA. Der konservative Abgeordnete und Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump erhielt mit 220 Stimmen die erforderliche Mehrheit. Bei den Republikanern gab es keine Gegenstimme gegen den in der Öffentlichkeit wenig bekannten 51-jährigen Politiker aus dem südlichen US-Bundesstaat Louisiana.

Putin überwacht Militärübung mit ballistischen Raketen für "atomaren" Gegenangriff

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Militärmanöver mit ballistischen Raketen überwacht, bei dem ein "massiver atomarer" Gegenangriff trainiert werden sollte. "Unter der Führung des obersten Befehlshabers der russischen Streitkräfte, Wladimir Putin, wurde eine Trainingsübung ausgeführt", erklärte der Kreml am Mittwoch. Dabei seien Boden-, See- und Lufteinheiten der nuklearen Abschreckungskräfte zum Einsatz gekommen und ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert worden.

Türkische Aktien auf Talfahrt nach Erdogan-Aussagen zu Hamas

Am Aktienmarkt in Istanbul ist es am Mittwoch steil abwärts gegangen. Wegen der heftigen Kursverluste wurde der Handel zweimal unterbrochen. Anleger sorgten sich um die Beziehungen der Türkei mit Israel, berichteten Händler, die überdies Nervosität vor dem anstehenden Zinsentscheid der türkischen Notenbank für die Abgaben verantwortlich machten. ichtig in Gang kam der Ausverkauf am Mittwoch allerdings, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt hatte, die die radikalislamische Hamas sei keine Terrororganisation, sondern eine Gruppe von Freiheitskämpfern, die das Land der Palästinenser schützen wolle. Eine geplante Reise nach Israel sagte der Präsident ab.

CSU-Spitzen beraten am Donnerstag über Entwurf von Koalitionsvertrag

Rund zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Bayern wollen die Spitzen der CSU am Donnerstag über den Entwurf eines mit den Freien Wählern ausgehandelten Koalitionsvertrags beraten. Landesvorstand und Landtagsfraktion sollten dazu am Vormittag (10.00 Uhr) zu einer gemeinsamen Sitzung in München zusammen, wie die CSU mitteilte. Anschließend war eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder geplant (12.00 Uhr).

IW: Wohneigentum erschwinglicher als in 1980er- und 1990er-Jahren

Der Erwerb von Wohnungen und Häusern ist entgegen einer weit verbreiteten Annahme heute deutlich erschwinglicher als in früheren Jahrzehnten. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor, die der Düsseldorfer Rheinischen Post vorliegt. "Die Ergebnisse zeigen, dass die Erschwinglichkeit heute immer noch deutlich besser ist als in den 1980er- und 1990er-Jahren", erklärte der IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer laut der Studie.

Konfliktparteien im Sudan stimmen neuen Friedensverhandlungen zu

Die sudanesische Armee und verfeindete Milizen im Sudan haben der Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zugestimmt. Die Armee erklärte am Mittwoch, sie habe die Einladung Saudi-Arabiens und der USA "aus der Überzeugung heraus" angenommen, "dass Verhandlungen eines der Mittel sind, um den Konflikt zu beenden". Von der RSF-Miliz hieß es, ihre Delegation sei mit der Hoffnung im saudi-arabischen Verhandlungsort Deschedda eingetroffen, "eine Lösung zu finden, die den Krieg beendet und dem Leiden unseres Volkes ein Ende setzt".

NORWEGEN

Aug Arbeitslosenquote bereinigt 3,6%

SCHWEDEN

Sep Handelsbilanz Überschuss 2,2 Mrd SEK

Sep Exporte 184,8 Mrd SEK

Sep Importe 182,6 Mrd SEK

SÜDKOREA

BIP 3Q +0,6% gg Vorquartal, +1,4% gg Vorjahr

BIP 3Q PROGNOSE +0,5% gg Vorquartal, +1,1% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2023 03:01 ET (07:01 GMT)