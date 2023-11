Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed verlängert Zinspause, aber lässt Tür für Erhöhung offen

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins auf einem 22-Jahreshoch gelassen, hielt sich aber die Möglichkeit offen, ihn später anzuheben, um die Inflation zu bremsen. Der Schlüsselzins blieb damit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Der Zinsbeschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Das konstante Zinsniveau war von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet worden. Die Notenbanker bezeichneten die jüngste Wirtschaftstätigkeit als stark und wiesen in ihrem Statement darauf hin, dass ein Anstieg der langfristigen Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit belasten könnte.

HQ Trust: Fed auf einer Gratwanderung

"Die Entscheidung der Fed ist keine Überraschung und eine angemessene Abwägung der Unsicherheiten und Risiken, mit denen die Notenbank konfrontiert ist", urteilte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. "Bei der Gratwanderung der Fed besteht auf der einen Seite das Risiko, mit einer zu straffen Politik eine harte Landung der Wirtschaft herbeizuführen, während eine zu laxe Politik die Inflation wiederbelebt und damit zu einem späteren Zeitpunkt eine Konjunkturkrise mit noch restriktiverer Geldpolitik erzwingt."

Rabobank: Bond-Markt ersetzt Fed-Zinsschritt im Dezember

Fed-Chairman Jerome Powell hat nach der Sitzung des Offenmarktausschuss am Mittwoch nach Einschätzung von Rabobank-Ökomom Philip Marey die Tür für eine Zinsanhebung im Dezember offen gelassen. Marey glaubt aber nicht, dass eine nötig sein wird. "Wir erwarten weiterhin, dass der Anleihemarkt die Arbeit der Fed erledigen und einen Anhebung im Dezember überflüssig machen wird", schreibt er in einem Kommentar.

Commerzbank: Fed hält sich Optionen offen

Die Fed hält sich die Tür für weitere Zinsschritte offen, befinden die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz. Um das Ausmaß der möglicherweise noch nötigen Zinserhöhungen zu bestimmen, werde die Fed die bisherige Straffung der Geldpolitik, die Wirkungsverzögerungen der Politik sowie die Entwicklungen von Wirtschaft und Finanzmarkt berücksichtigen. Allerdings halten es die Commerzbank-Experten eher für wahrscheinlich, dass die Zinsen nicht weiter angehoben werden.

LBBW: Fed spürt aktuell keinen Handlungsdrang

Die Fed verspürt nach Ansicht von LBBW-Analyst Elmar Völker aktuell keinen akuten Handlungsdrang, da die geopolitischen Risiken die Sicht trübten und der starke Anstieg der Anleiherenditen bereits analog zu einer fortgesetzten Straffung der Geldpolitik auf die Wirtschaft wirke. "Auf der abschließenden Zinssitzung dieses Jahres im Dezember wird es wieder spannender", meint Völker jedoch. "Bis dahin werden noch zwei weitere Arbeitsmarktberichte und zwei weitere Datensätze zur Inflationsentwicklung veröffentlicht."

Brasilianische Zentralbank senkt Leitzins auf 12,25 Prozent

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um einen halben Prozentpunkt gesenkt und angekündigt, in den kommenden Sitzungen weitere Senkungen in dieser Größenordnung vorzunehmen. Der geldpolitische Ausschuss der Bank, Copom, senkte am Mittwoch den Leitzins Selic auf 12,25 Prozent. Es war die dritte Sitzung in Folge mit einer Zinssenkung , so dass der Selic auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2022 liegt.

Erwerbstätigkeit in Deutschland im September auf Höchststand

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im September einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 46,0 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen stieg die saisonbereinigte Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vormonat um 1.000 Personen (0,0 Prozent).

Netzagentur sieht Deutschland für den Winter gerüstet

Deutschland droht in den kommenden Monaten trotz weiter ausbleibender Gaslieferungen aus Russland nach Einschätzung der Bundesnetzagentur wohl kein Mangel an Brennstoff. "Wir sind viel, viel besser vorbereitet als vor zwölf Monaten. Wenn wir einen normalen Winter bekommen, sollte es keine größeren Probleme geben", sagte Behördenpräsident Klaus Müller der Süddeutschen Zeitung. In neuen Szenarien, wie sich die Gasbestände bis zum Frühjahr 2024 entwickeln werden, kommt die Behörde laut dem Blatt nur in zwei sehr extremen von insgesamt sechs vorgenommenen Simulationen zu dem Ergebnis, dass ab der zweiten Februarwoche nicht genügend Gas zur Verfügung stehen könnte.

Spahn will Leistungen für Asylbewerber drastisch kürzen

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), pocht auf drastische Leistungskürzungen für Asylbewerber. "Wir müssen bei der Höhe der Sozialleistungen unterscheiden in drei Gruppen: Diejenigen, die das Land verlassen müssen, diejenigen, die vorläufigen Schutz genießen und diejenigen, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben", sagte er der Funke-Mediengruppe. "Nur die dritte Gruppe sollte die regulären Sozialleistungen bekommen." Zur Umsetzung müsse notfalls die Verfassung geändert werden, forderte Spahn. Nach aktueller Rechtslage würden selbst ausreisepflichtige Ausländer gleichgestellt mit Bürgergeldempfängern.

Biden fordert "Pause" im Krieg zwischen Hamas und Israel

US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas für eine "Pause" ausgesprochen, damit die "Gefangenen" den Gazastreifen verlassen können. "Ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, damit die Gefangenen rauskommen", sagte Biden. Später erklärte das Weiße Haus, dass Biden mit den "Gefangenen" die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln meinte.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Okt Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweiz Okt Verbraucherpreise +1,7% (PROGNOSE: +1,7%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt +3,8% (PROG: +3,6%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt +0,3% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Okt +3,2% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

