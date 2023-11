Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Flaue Weltkonjunktur belastet deutsche Exporte im September

Die schwache Nachfrage auf den Weltmärkten wird immer mehr zu einer Belastung für die deutsche Exportwirtschaft. Im September verkauften die Exporteure kalender- und saisonbereinigt 2,4 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 2,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 7,5 Prozent niedriger.

Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor im Oktober leicht gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Oktober verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 50,4 (September: 50,2) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Oktober auf 50,6 (Vormonat: 51,7) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Wagner will Hisbollah mit Luftabwehrsystem ausrüsten - Kreise

Die russische Söldnergruppe Wagner plant nach Angaben von US-Regierungsvertretern der libanesischen Hisbollah-Miliz ein russisches Luftabwehrsystem des Typs SA-22 zu liefern. Ein US-Beamter, der sich auf Informationen des US-Geheimdienstes berief, sagte, es sei bisher nicht bestätigt, dass das System geschickt worden sei. Man beobachte aber Gespräche von Wagner und Hisbollah. Das SA-22-System verwendet Flugabwehrraketen und Luftabwehrkanonen zum Abfangen von Flugzeugen.

US-Repräsentantenhaus stimmt für Milliardenhilfen für Israel

Das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus hat für neue Hilfen in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) für Israel im Krieg gegen die radikalislamische Hamas gestimmt. Der von der Republikanischen Partei vorgelegte Gesetzestext passierte die Kongresskammer mit Hilfe der republikanischen Mehrheit und den Stimmen einer Handvoll Demokraten. Allerdings hat der Gesetzestext wegen darin fehlender Ukraine-Hilfen und fehlender humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen keine Chance, den von den Demokraten von Präsident Joe Biden kontrollierten Senat zu passieren.

Israel schickt palästinensische Arbeiter in den Gazastreifen zurück

Israel will palästinensische Arbeiter in den Gazastreifen zurückschicken. Es werde in Israel "keine palästinensischen Arbeiter aus dem Gazastreifen mehr geben", erklärte das israelische Sicherheitskabinett. "Die Arbeiter aus dem Gazastreifen, die sich am Tag des Kriegsbeginns in Israel aufhielten, werden nach Gaza zurückgeschickt", Israel breche den Kontakt zu dem Palästinensergebiet ab.

