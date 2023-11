Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Regelinsolvenzen steigt im Oktober um 22,4 Prozent

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober um 22,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im September hatte es einen Anstieg um 19,5 Prozent gegeben. Seit Juni dieses Jahres sind durchgängig zweistellige Zuwachsraten im Vorjahresvergleich zu beobachten.

Studie: Attraktivität von Industriestandort Deutschland nimmt rapide ab

Der Industriestandort Deutschland verliert einer Untersuchung zufolge rapide an Attraktivität. Zwei Drittel der von ihr befragten Unternehmen hätten bereits Teile ihrer Wertschöpfung ins Ausland verlagert, erklärte die Beratungsfirma Deloitte. In den Bereichen Maschinenbau und Automobile gehen demnach besonders viele der befragten Entscheidungsträger von einer weiter sinkenden Standortattraktivität aus.

Arbeitgeber legen Tarifangebot für Stahlindustrie vor

In den Tarifverhandlungen der nordwestdeutschen und ostdeutschen Stahlindustrie haben die Arbeitgeber zum Auftakt ein Angebot vorgelegt. Sie schlugen am Montagabend 3,1 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 15 Monaten vor, wie der Arbeitgeberverband Stahl mitteilte. Die IG Metall wies dies als "völlig unzureichend" zurück. Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde 8,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich als Einstieg in die Viertagewoche.

Scholz berät mit Staats- und Regierungschefs über Weiterentwicklung der EU

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montagabend in Berlin mit einer kleineren Gruppe von Staats- und Regierungschefs aus der EU zusammengetroffen, um über die Weiterentwicklung der Union zu beraten. Bei dem Gespräch im Kanzleramt sollte über die "politischen Leitlinien" für die fünf Jahre nach der Europawahl 2024 diskutiert werde.

Bericht: Finanzministerium gibt mehr Geld für Ukraine-Hilfen frei als geplant

Das Bundesfinanzministerium genehmigt einem Medienbericht zufolge für das Haushaltsjahr 2024 mehr Geld als geplant für Rüstungsgüter für die Ukraine sowie für die Wiederaufstockung von an die Ukraine geliefertem Bundeswehr -Material. Vier zusätzliche Milliarden Euro an Barmitteln sind eingeplant, zwei weitere Milliarden sollen als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen ausgegeben werden, wie aus einer Aufstellung aus dem Haus von Finanzminister Christian Lindner (FDP) hervorgeht, die dem Spiegel vorlag.

Hamas: Israel verzögert mögliche Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln

Die bewaffnete Arm der Hamas hat Israel vorgeworfen, eine mögliche Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln zu verzögern. Wie ein Sprecher der Essedin-al-Kassam-Brigaden sagte, vermittelt Katar zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation, um die Freilassung von 100 israelischen Geiseln zu erreichen - im Austausch für 200 palästinensische Kinder und 75 Frauen, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Israel zögere eine Vereinbarung aber hinaus, sagte der Sprecher Abu Obeida in einer Audiobotschaft.

Lula: Israels Reaktion "ebenso schwerwiegend" wie Angriff der Hamas

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat Israels Vorgehen im Gazastreifen als "ebenso schwerwiegendes" Handeln eingestuft wie den Angriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober auf das Land. "Nach dem von der Hamas provozierten Terrorakt sind die Konsequenzen, die Lösung des Staates Israel, ebenso schwerwiegend wie die der Hamas", sagte Lula in Brasilia. "Sie töten unschuldige Menschen ohne jegliche Kriterien", fügte Lula hinzu.

Biden ruft Israel zu Schutz von Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza auf

US-Präsident Joe Biden hat Israel dazu aufgerufen, im Kampf gegen die radikalislamische Hamas Rücksicht auf das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza zu nehmen. "Das Krankenhaus muss geschützt werden", sagte Biden im Weißen Haus zu Journalisten. "Es ist meine Hoffnung und Erwartung, dass es mit Blick auf das Krankenhaus weniger intrusive Handlungen gibt." Die USA stünden mit Israel deswegen in Kontakt. Augenzeugen haben von heftigen Gefechten rund um den riesigen Krankenhauskomplex berichtet. Israelische Panzer stehen demnach nur wenige Meter von der Zufahrt entfernt.

Indonesiens Präsident fordert von Biden mehr Einsatz für Ende der Gewalt im Gazastreifen

Indonesiens Präsident Joko Widodo hat von US-Präsident Joe Biden mehr Einsatz gefordert, um die Gewalt im Gazastreifen zu beenden und einen Waffenstillstand herbeizuführen. "Indonesien appelliert an die USA, mehr zu tun, um die Gräueltaten im Gazastreifen zu stoppen", sagte der Präsident des Landes mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit bei einem Besuch im Weißen Haus. "Ein Waffenstillstand ist ein Muss", betonte er.

Oberster Gerichtshof der USA beschließt Ethik-Kodex

Nach einer Reihe von Enthüllungen zu großzügigen Geschenken an Richter des Obersten Gerichtshofs der USA hat der Supreme Court einen Ethik-Kodex beschossen. Die neun Richterinnen und Richter erklärten, der beschlossene Ethik-Kodex orientiere sich weitgehend an den Grundsätzen, "die wir seit langem als maßgebend für unser Verhalten betrachten". Die meisten der beschlossenen Regeln seien also nicht neu.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Okt Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweden Okt Verbraucherpreise +6,5% gg Vorjahr

Schweden Okt Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Schweden Okt Verbraucherpreise PROGNOSE: +6,7% gg Vorjahr

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Sep +7,7%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Sep PROGNOSE: +7,7%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Sep +7,9%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Okt +17.800

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)