Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Die japanische Wirtschaft ist im Zeitraum Juli bis September zum ersten Mal seit drei Quartalen geschrumpft, da die Ausgaben der privaten Haushalte und der Unternehmen zurückgingen - im Gegensatz zu den USA und China, die in diesem Quartal ein solides Wachstum verzeichneten. Die japanische Wirtschaft schrumpfte um 0,5 Prozent, nachdem sie von April bis Juni noch um 1,1 Prozent gewachsen war. Auf das Jahr hochgerechnet schrumpfte die Wirtschaft um 2,1 Prozent, was dem Wert entspricht, der sich ergeben würde, wenn sich das Tempo des dritten Quartals über ein ganzes Jahr fortsetzen würde.

Chinas Zentralbank lässt wichtigen Referenzzins unverändert

Die chinesische Notenbank hat wichtige Zinssätze unverändert belassen und dem Markt angesichts der steigenden Nachfrage mehr Liquidität bereitgestellt. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) am Mittwoch 1,45 Billionen Yuan - umgerechnet rund 185 Milliarden Euro - zu einem Zinssatz von 2,5 Prozent bereit, dem gleichen wie bei der vorherigen MLF-Operation.

Polnisches Parlament macht ersten Schritt zur Wiederherstellung des Rechtsstaats

Einen knappen Monat nach dem Wahlsieg der Opposition hat die neue Mehrheit im polnischen Parlament einen ersten Schritt zur Wiederherstellung des Rechtsstaats gemacht. Am Dienstag ernannte das Parlament seine vier Vertreter im für die Ernennung von Richtern und die Überwachung ihrer Unabhängigkeit zuständigen Nationalen Justizrat (KRS) und ersetzte damit die von der rechtsnationalistischen PiS-Partei ernannten Mitglieder.

Israelische Armee führt Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus aus

Die israelische Armee hat am Mittwoch nach eigenen Angaben einen "gezielten" Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen ausgeführt. "Auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen (...) führen israelische Verteidigungskräfte eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich des Al-Schifa-Krankenhauses aus", hieß es in einer Erklärung des Militärs. Der Einsatz ziele auf eine mutmaßliche Kommandozentrale der Hamas ab.

Unifil-Chef warnt vor Eskalation des Konflikts zwischen Israel und Hisbollah im Libanon

Der Leiter der UN-Mission im Libanon (Unifil), Aroldo Lázaro Sáenz, hat vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen libanesischen Hisbollah gewarnt. Eine gefährliche Ausweitung der Spannungen müsse vermieden werden, erklärte Lázaro nach einem Treffen mit dem libanesischen Regierungschef Nadschib Mikati und Parlamentspräsident Nabih Berri, einem Verbündeten der Hisbollah. Vorrangiges Ziel der Unifil sei es derzeit, "eine Eskalation zu verhindern, das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen und die Sicherheit der Blauhelmsoldaten zu gewährleisten".

US-Repräsentantenhaus billigt neuen Übergangshaushalt - Shutdown-Gefahr abgewendet

Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Übergangshaushalt gestimmt und einen sogenannten Shutdown vorerst abgewendet. Der vom neuen republikanischen Vorsitzenden der Kongresskammer, Mike Johnson, vorgelegte und mithilfe der Demokraten gebilligte Entwurf stellt eine Finanzierung der Bundesbehörden bis Mitte Januar beziehungsweise Anfang Februar sicher. Der Text enthält aber keine neuen Hilfen für Israel und die Ukraine und muss vor einer Unterschrift von Präsident Joe Biden noch den Senat passieren.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Oktober -0,7% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Oktober -4,2% gg Vorjahr

Frankreich/Arbeitslosenquote 3Q 7,4% (2Q: 7,2%)

GB/Verbraucherpreise Okt unverändert gg Vm; +4,6% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Okt PROG: +0,1% gg Vm; +4,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Okt +0,3% gg Vm; +5,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Okt PROG: +0,4% gg Vm; +5,8% gg Vj

November 15, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)