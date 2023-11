Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erwerbstätigkeit in Deutschland erreicht neuen Höchststand

Im dritten Quartal 2023 waren 46,04 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt leicht um 7.000 Personen (0,0 Prozent). "Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte damit gleichwohl einen neuen historischen Höchststand", erklärte Destatis. Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit war damit im dritten Quartal zwar weiterhin positiv, allerdings ließ die Wachstumsdynamik deutlich nach.

Ifo-Institut: Unternehmen wollen Homeoffice-Vereinbarungen behalten

84 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung ihre gegenwärtigen Regeln zum Homeoffice beibehalten. "Dies gilt in allen Wirtschaftszweigen sowie bei kleineren, mittleren wie größeren Unternehmen gleichermaßen", sagte Ifo-Forscher Simon Krause. Nur jeweils 8 Prozent der Firmen möchten ihre Homeoffice-Regeln demnach noch verändern.

Innenministerium: Zahlreiche Objekte des Islamischen Zentrums Hamburg durchsucht

In sieben Bundesländern haben Sicherheitskräfte Razzien gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und fünf mögliche Teilorganisationen vorgenommen. Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, wurden insgesamt 54 Objekte in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Die Sicherheitsbehörden gehen demnach unter anderem dem Verdacht nach, dass das IZH die in Deutschland verbotenen Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Miliz unterstützt.

China will mehr ausländisches Kapital anlocken und Nachfrage ankurbeln

China will zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft seine Bemühungen um ausländische Investitionen verstärken und den Privatkonsum ankurbeln. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission kündigte an, mit gezielten Maßnahmen mehr ausländisches Kapital nach China locken zu wollen und im Zuge dessen Hindernisse in Wirtschaftsbereichen zu beseitigen, die für ausländische Investitionen tabu sind. Angesichts des Rückgangs des Immobilienmarktes, der mauen Verbraucherausgaben und der schwächelnden globalen Nachfrage sieht sich Peking gezwungen, ausländische Investitionen zu erleichtern.

Belize bricht Beziehungen zu Israel ab

Aus Protest gegen die militärische Reaktion Israels auf den Großangriff der islamistischen Hamas im Gazastreifen hat Belize als zweiter lateinamerikanischer Staat seine Beziehungen zu Israel abgebrochen. Die belizische Regierung erklärte, aus Protest gegen den Tod "unschuldiger Zivilisten" im Gazastreifen werde "mit sofortiger Wirkung" jegliche konsularische Tätigkeit von Belize in Israel unterbrochen - und der israelischen Botschafterin in der belizischen Hauptstadt Belmopan die Akkreditierung entzogen. Israel reagierte auf die Entscheidung mit scharfer Kritik.

US-Senat billigt Übergangsgesetz - Shutdown abgewendet

Der Streit im Kongress um den Shutdown macht gerade eine Pause, könnte aber bald wieder aufflammen. Angesichts der Frist für die Finanzierung der US-Regierung an diesem Wochenende haben sich die Abgeordneten beider Parteien darauf geeinigt, einen kurzfristigen republikanischen Plan zu unterstützen, der den Status quo bis Anfang nächsten Jahres verlängert, anstatt einen weiteren erbitterten Kampf über Ausgaben und politische Prioritäten zu führen. Der US-Senat billigte den Vorschlag mit 87 zu 11 Stimmen. Der Gesetzentwurf wird nun US-Präsident Joe Biden zur Unterschrift vorgelegt.

Biden und Xi vereinbaren Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich auf die Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen den Streitkräften ihrer Länder geeinigt. Biden sagte nach einem Treffen der beiden Staatschefs in Woodside in der kalifornischen Stadt San Francisco, die Wiederaufnahme der Kommunikation sei "von entscheidender Bedeutung" und erklärte zudem, er und Xi wollten bei Krisen künftig sofort miteinander telefonieren. Chinesische Staatsmedien meldeten eine Aufnahme der Militärkommunikation "auf der Basis von Gleichheit und Respekt".

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Exporte Okt +1,6% (PROGNOSE: +1,5%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Okt -12,5% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Okt Defizit 662,5 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 20 Mrd JPY)

Japan/Exporte nach China Okt -4,0% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Asien Okt -5,3% gg Vorjahr

Japan/Exporte in die USA Okt +8,4% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Europa Okt +8,9% gg Vorjahr

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep +1,4% (PROG: +0,8%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep -2,2% gg Vj

November 16, 2023 03:02 ET (08:02 GMT)