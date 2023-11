Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im September

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im September gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte er sich um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 5,4 Prozent niedriger. "Der Rückgang des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich ist maßgeblich auf die Bereiche Maschinenbau und die Automobilindustrie zurückzuführen", erklärte Destatis.

Baugenehmigungen für Wohnungen weiter auf Talfahrt

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im September weiter im Abwärtstrend. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 19.300 Wohnungen genehmigt. Das waren 29,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis September sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28,3 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang um 76.900 auf 195.100 Wohnungen.

Bundestag stimmt für Verlängerung der Energiepreisbremsen bis Ende März

Der Bundestag hat für eine Verlängerung der Energiepreisbremsen bis Ende März gestimmt. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstagabend einer leicht abgeänderten entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zu. Geplant war ursprünglich eine Verlängerung um vier Monate bis Ende April. Die EU-Kommission, die der Verlängerung noch zustimmen muss, will die dafür nötige Lockerung der EU-Beihilferegeln aber nur bis Ende März verlängern.

Blinken fordert von Israel Maßnahmen gegen Gewalt von Siedlern

US-Außenminister Antony Blinken hat von Israel Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt durch Siedler gegenüber Palästinensern im Westjordanland gefordert. In einem Telefonat mit dem israelischen Oppositionsführer Benny Gantz betonte Blinken nach Angaben von Außenministeriumssprecher Matthew Miller "die dringende Notwendigkeit konkreter Maßnahmen zur Entschärfung der Spannungen im Westjordanland - insbesondere durch die Bekämpfung der zunehmenden Gewalt durch extremistische Siedler".

Israels Armee durchkämmt Al-Schifa-Krankenhaus

Die israelische Armee hat am Freitag ihre Suche nach mutmaßlichen Hamas-Verstecken im Gazastreifen intensiviert. "Wir konzentrieren uns auf das, was unter der Erde liegt, einschließlich der Krankenhäuser", sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Die radikalislamische Hamas erklärte, Israel habe mehrere Abteilungen des Al-Schifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza zerstört. Israels Armeesprecher erklärte, Soldaten hätten "den Eingang zu einem Tunnel im Al-Schifa-Krankenhaus entdeckt und Militäringenieure sind derzeit dabei, die Infrastruktur vor Ort auszugraben". Die Soldaten würden "Gebäude für Gebäude" jede Etage durchsuchen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Okt Arbeitslosenzahl 416.000

Schweden Okt Arbeitslosenquote 7,4%

GB/Einzelhandelsumsatz Okt -0,3% gg Vm; -2,7% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Okt PROG: +0,5% gg Vm; -1,6% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Okt -0,1% gg Vm; -2,4% gg Vj

