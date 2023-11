Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise sinken im Oktober

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Oktober um 11,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im September hatte der Rückgang 14,7 Prozent betragen, das war der stärkste Rückgang im Vorjahresvergleich seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Entwicklung ist weiterhin insbesondere auf einen Basiseffekt aufgrund des sehr hohen Preisniveaus im Vorjahr zurückzuführen.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite unverändert

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte wie erwartet unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,45 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,2 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Grüne wenden sich gegen Kanzler-Initiative zum Wohnungsbau

Die Grünenfraktion im Bundestag wendet sich gegen eine Initiative von Kanzler Olaf Scholz, in den beliebtesten Ballungsgebieten des Landes 20 neue Stadtteile zu bauen. "Indem wir umbauen, aufstocken, Dachgeschosse ausbauen, Lücken füllen und Leerstandflächen nutzen, können bis zu vier Millionen neue Wohnungen entstehen", sagte der Grünen-Bauexperte Kassem Taher Saleh dem "Tagesspiegel". "Das ist bezahlbarer und klimafreundlicher als die Forderung von Scholz, wie in den 70ern nur auf der grünen Wiese zu bauen."

Macron beklagt zu hohe Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen. In einem Telefonat mit Netanjahu habe Macron am Sonntag beklagt, dass es bei dem israelischen Militäreinsatz in dem Palästinensergebiet "zu viele zivile Opfer" gebe, teilte der Elysée-Palast mit. Er habe den israelischen Ministerpräsidenten an die Notwendigkeit erinnert, "zwischen Terroristen und der Bevölkerung zu unterscheiden". Macron habe in dem Gespräch auch seine Forderung nach einer "sofortigen humanitären" Kampfpause bekräftigt, die zu einem Waffenstillstand führen müsse.

Keine Einigung in entscheidenden Punkten bei Verhandlungen gegen Plastikverschmutzung

Die Verhandlungen über ein internationales Abkommen zur Eindämmung von Plastikmüll sind am Sonntag ohne Einigung in entscheidenden Punkten zu Ende gegangen. Bei den einwöchigen Gesprächen am Hauptsitz des UN-Umweltprogramms (UNEP) in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sperrten sich insbesondere die Vertreter der Erdölförderländer Iran, Saudi-Arabien und Russland dagegen, eine Einschränkung der Plastikherstellung zu fördern.

EU-Kommissarin Urpilainen will finnische Präsidentin werden

Wenige Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit verliert die von Ursula von der Leyen geleitete EU-Kommission ein weiteres Mitglied. Die Kommissarin für internationale Partnerschaften der EU, Jutta Urpilainen, kündigte am Sonntag ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl in ihrer Heimat Finnland an. Sie sei bereit, sich bei der Wahl Ende Januar für die finnischen Sozialdemokraten um das höchste Staatsamt zu bewerben, sagte Urpilainen bei einer Rede in der finnischen Stadt Tampere.

Ultraliberaler Milei verspricht nach deutlichem Wahlsieg Umbruch in Argentinien

Der Ultraliberale Javier Milei wird nächster Präsident Argentiniens. Laut am späten Sonntagabend (Ortszeit) nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen veröffentlichten offiziellen Teilergebnissen gewann Milei die Stichwahl um die Präsidentschaft in dem südamerikanischen Staat deutlich mit 55,6 Prozent. Sein Konkurrent, Wirtschaftsminister Sergio Massa, erhielt demnach 44,3 Prozent der Stimmen. In seiner Siegesrede vor seinen Anhängern versprach Milei einen Umbruch im Land.

Thailand BIP 3Q +1,5% gg Vorjahr (PROG +1,95%)

