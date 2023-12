Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrieaktivität in China im November überraschend verbessert

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November überraschend belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,7 (Oktober: 49,5) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im November auf 49,4 (Vormonat: 49,5) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Mann wegen Verdachts auf Anschlagspläne in Weihnachtszeit festgenommen

In Niedersachsen ist ein Mann wegen Hinweisen auf Anschlagspläne in der Weihnachtszeit festgenommen worden. Er habe "angekündigt, dass er Anschläge im Zusammenspiel von Großveranstaltungen in der Weihnachtszeit offensichtlich ausüben möchte", sagte die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) im NDR Niedersachsen. Deshalb sei der Verdächtige "in Präventionsgewahrsam genommen" worden.

Israels Armee: Kämpfe gegen Hamas nach Auslaufen von Feuerpause wieder aufgenommen

Nach dem Auslaufen einer Feuerpause am Freitagmorgen hat die israelische Armee verkündet, die Kämpfe gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen wieder aufgenommen zu haben. Die Palästinenserorganisation habe die Waffenruhe verletzt und zudem in Richtung des israelischen Gebiets geschossen, erklärte das Militär. Es habe "den Kampf gegen die Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen wieder aufgenommen". Ein AFP-Journalist berichtete von Luft- und Artillerieangriffen auf die Stadt Gaza.

Kreise: Gespräche über Waffenruhe dauern trotz neuer Kämpfe an

Trotz der Wiederaufnahme der Kämpfe im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas werden die Gespräche über eine erneute Feuerpause nach Angaben aus Verhandlungskreisen fortgesetzt. "Die Verhandlungen mit den katarischen und ägyptischen Vermittlern dauern trotz der Wiederaufnahme der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen an", sagte eine mit den Gesprächen vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP. In der Nacht zu Freitag hatten die Unterhändler trotz intensiver Verhandlungen keine Vereinbarung zur Fortsetzung der Waffenruhe erreichen können.

GB/Nationwide Hauspreisindex Nov +0,2% gg Vm; -2,0% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: -0,4% gg Vm: -2,40% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Okt 2,5% (PROG: 2,6%)

Japan/Kfz-Absatz Nov +15,1% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Nov +1,87% gg Vorjahr (Okt: +1,9%)

