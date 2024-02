Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Materialengpässe in der Industrie merklich kleiner

Die Materialknappheit in der deutschen Industrie hat nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung weiter abgenommen. Im Januar berichteten der aktuellen Umfrage zufolge noch 12,5 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 18,2 Prozent im Oktober, wie das Ifo-Institut mitteilte. "Die Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer haben im Moment keinen Einfluss auf die Versorgungslage mit Rohstoffen und Vorprodukten", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

IWF-Chefin warnt vor weitgehendem Entgegenkommen an Landwirte

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, hat europäische Regierungen davor gewarnt, Landwirten angesichts wochenlanger Proteste finanziell zu sehr entgegenzukommen. "Auf menschlicher Ebene verstehe ich ihre Schwierigkeiten und es ist nicht einfach, ihren Job zu machen", sagte Georgieva mit Blick auf die Bäuerinnen und Bauern. "Aber wenn dieses Gefühl anhält und es Regierungen in eine Ecke drängt, in der sie nicht mehr das Notwendige zur Stärkung der Volkswirtschaften unternehmen können, dann wird der Zeitpunkt kommen, an dem sie es bereuen."

Hamas reagiert "positiv" auf Vorschläge für Waffenruhe und Geiselfreilassung

Die radikalislamische Hamas hat nach Angaben des Vermittlers Katar "positiv" auf Vorschläge für ein Abkommen über eine Waffenruhe mit Israel und Geiselfreilassungen reagiert. Der bei einem Treffen in Paris mit Vertretern Katars, Israels, Ägyptens und der USA ausgearbeitete Entwurf für ein Abkommen sei "von israelischer Seite gebilligt und nun haben wir eine erste positive Bestätigung von Seiten der Hamas", sagt ein Sprecher des katarischen Außenministeriums.

USA verhängen Sanktionen gegen israelischer Siedler

Die USA haben Sanktionen gegen mehrere extremistische israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Die Gewalt der Siedler gegen palästinensische Zivilisten in dem von Israel besetzten Gebiet habe ein "unerträgliches Ausmaß" erreicht, erklärte US-Präsident Joe Biden. Die Sanktionen richten sich zunächst gegen vier Personen, deren Vermögenswerte in den USA gesperrt und mit denen US-Bürgern Finanzgeschäfte untersagt werden.

US-Senat will bis Sonntag neuen Entwurf für Ukraine-Hilfe vorstellen

Der US-Senat will noch bis Ende dieser Woche einen neuen Entwurf für ein Hilfspaket für die Ukraine und eine bessere Absicherung der US-Grenzen vorstellen. Der Text solle zwischen Freitag und Sonntag veröffentlicht werden, erklärte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Er erwarte eine erste Abstimmung über den Entwurf bis "spätestens" Mittwoch kommender Woche.

+++ Konjunkturdaten +++

FR/Industrieproduktion Dez +1,1% gg Vm

FR/Industrieproduktion Dez PROGNOSE: +0,1% gg Vm

Südkorea Verbraucherpreise Jan +2,8% (PROG: +2,8%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,4% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +2,5% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

