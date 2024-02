Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Malmendier fordert mehr Zuwanderung und kritisiert Wachstumsgesetz

Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier fordert eine neue Aufbruchstimmung in Deutschland. Die schlechte Laune im Land habe vor allem mit dem schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt zu tun, sagte Malmendier dem Spiegel. "Und das nervt mich an der Debatte." Viel wichtiger sei es, über das langfristige Potenzialwachstum zu sprechen, jenes Wachstum, das eine Volkswirtschaft erreichen könnte, wenn sie ihre sogenannten Produktionsfaktoren wie Arbeit, Maschinen und Energie optimal auslaste.

Wirtschaftsforscher: Ukraine-Krieg kostet Deutschland mehr als 200 Mrd Euro

Der Krieg in der Ukraine hat Deutschland Wirtschaftsforschern zufolge bisher mehr als 200 Milliarden Euro gekostet. "Die wirtschaftlichen Kosten für Deutschland nach zwei Jahren Ukraine-Krieg dürften deutlich höher liegen als 200 Milliarden Euro", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, der Rheinischen Post. "Vor allem die hohen Energiekosten haben das Wachstum in Deutschland im Jahr 2022 um 2,5 Prozentpunkte oder 100 Milliarden Euro und im Jahr 2023 bis heute um eine ähnliche Größenordnung nochmals reduziert", sagte der DIW-Chef.

Ifo: Russland umgeht Sanktionen über GUS-Länder und Türkei

Russland umgeht die Sanktionen bei westlichen Gütern vor allem über die GUS-Länder in Zentralasien sowie die Türkei. Dies zeigen Untersuchungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zu Handelsdaten für sanktionierte Güter, wie der Spiegel berichtet. Untersucht wurden demnach Güter, die kritisch für die russische Wirtschaft oder wichtig für die Militärindustrie sind, wie Fahrzeuge, Kugel- und Rollenlager.

Putin: Russland "kategorisch gegen" Atomwaffen im Weltraum

Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin "kategorisch gegen" die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum. "Wir waren immer kategorisch gegen die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum und werden das auch weiterhin sein", sagte Putin am Dienstag bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Zuvor hatten die USA Russland beschuldigt, eine solche Anti-Satelliten-Waffe zu entwickeln.

USA legen Veto gegen UN-Resolution zu Gaza-Feuerpause ein

Die USA haben im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen eine Resolution eingelegt, in der eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird. Der von Algerien vorgelegte Text erhielt in New York 13 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und eine Enthaltung von Großbritannien. Der Text sah eine "sofortige humanitäre Feuerpause" vor, "die von allen Parteien respektiert werden" müsse.

USA und Verbündete schießen Drohnen über Rotem Meer ab

Die USA und ihre Verbündeten haben erneut mehrere Drohnen über dem Roten Meer und dem Golf von Aden abgeschossen. Die Luftwaffen und Kriegsschiffe der USA und ihrer Verbündeten hätten von Montag bis Dienstagmittag zehn Drohnen vor der Küste des Jemen abgeschossen, teilte das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Ein US-Zerstörer machte demnach am Dienstag eine Anti-Schiffsrakete unschädlich, die in seine Richtung abgeschossen worden sei.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Exporte Jan +11,9% (PROGNOSE: +9,4%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Jan -9,6% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Jan Defizit 1,7583 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 1,9 Bill JPY)

Japan/Exporte nach China Jan +29,2% gg Vorjahr

Japan/Exporte in die USA Jan +15,6% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Europa Jan +13,8% gg Vorjahr

