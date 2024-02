Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich nach einem herben Rückschlag wieder leicht verbessert. Insbesondere die flauen Konjunkturaussichten drücken auf die Stimmung, wie die Marktforschungsunternehmen GfK und NIM berichteten. Für März ermittelten die Konsumforscher einen Anstieg ihres Indikators auf minus 29,0 Punkte von revidiert minus 29,6 (zunächst: minus 29,7) im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 29,0 Punkte erwartet.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Februar

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Februar auf 94,9 Punkte von 95,5 Punkten im Januar gesunken. "Die wirtschaftlich flaue Entwicklung lässt die Unternehmen bei Neueinstellungen zögern", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Auch der Abbau von Arbeitsplätzen ist nicht mehr ausgeschlossen."

Japans Verbraucherpreise mit geringstem Anstieg seit fast zwei Jahren

Die japanischen Verbraucherpreise sind im Januar so langsam gestiegen wie seit März 2022 nicht mehr. Die Preise legten um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie aus Daten der Regierung hervorgeht. Sie lagen damit über den Erwartungen. Im Dezember waren sie noch um 2,6 Prozent gestiegen. Die Inflation lag damit immer noch über dem Ziel der Zentralbank von 2 Prozent. Eine schwächere Inflation könnte es der Bank of Japan (BoJ) einen deutlichen geldpolitischen Wechsel erschweren, sagen Ökonomen. Viele erwarten, dass die Notenbank im Frühling aus den negativen Zinsen aussteigt.

Biden hoffe auf baldige Feuerpause im Gazastreifen

US-Präsident Joe Biden hat Hoffnungen auf eine baldige Feuerpause im Gazastreifen geäußert und als Zeithorizont den Montag kommender Woche genannt. "Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind", sagte Biden bei einem Besuch in New York. "Meine Hoffnung ist, dass wir bis zum nächsten Montag eine Feuerpause haben." Zugleich betonte der US-Präsident, dass es bislang noch keine Einigung gebe. Die USA, Katar und Ägypten versuchen seit Wochen, eine neue Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zu vermitteln.

Trump legt Berufung gegen Millionenstrafe wegen Finanzbetrugs ein

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat Berufung gegen seine Verurteilung zu einer Geldstrafe in Höhe von mehr als 460 Millionen Dollar wegen Finanzbetrugs eingelegt. In seinem bei einem New Yorker Gericht eingereichten Antrag fordern Trumps Anwälte zudem, dass das gegen den Immobilienunternehmer und seine Söhne Donald Junior und Eric verhängte dreijährige Verbot von Geschäftstätigkeiten im Bundesstaat New York aufgehoben wird.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb 89 (Jan: 91)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: 92

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2024 03:00 ET (08:00 GMT)