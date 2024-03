Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Exporterwartungen steigen im März deutlich

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im März merklich aufgehellt. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen auf minus 1,4 (Februar: minus 7,0) Punkte, wie das Ifo-Institut mitteilte. "Der Welthandel dürfte in den kommenden Monaten anziehen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die deutsche Exportwirtschaft hofft davon zu profitieren." Deutlich mehr Branchen als im Vormonat erwarten demnach Zuwächse bei den Exporten. Insbesondere die Nahrungsmittelproduzenten und die Getränkehersteller gehen davon aus, dass ihre Exportumsätze steigen. Auch im Automobilsektor hat sich die Stimmung ins Positive gedreht.

Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe sinkt im Januar

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Januar deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging er gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 7,4 Prozent zurück. Auf Jahressicht ergab sich ein preis- und kalenderbereinigter Anstieg von 1,3 Prozent. Im Tiefbau sank der Auftragseingang auf Monatssicht um 2,1 Prozent und im Hochbau um 12,0 Prozent. Der preisbereinigte Umsatz um Bauhauptgewerbe lag im Januar um 5,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Zahl der Beschäftigten sank um 0,2 Prozent.

Lindner gegen Resilienzbonus als Subvention für Solarindustrie

Bundeswirtschaftsminister Christian Linder lehnt weiterhin staatliche Subventionen für die heimische Solarindustrie in Form eines seit langem diskutierten "Resilienzbonus" ab. "Das ist keine High-Tech-Technologie", sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Besonders die Grünen drängen seit Monaten auf solch eine Unterstützung, um die deutsche und europäische Solarindustrie im Wettbewerb mit den deutlich billigeren Modulen aus China zu stärken.

Fed-Chairman Powell spricht am Freitag

Der Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, wird am Karfreitag sprechen. Wie die Fed auf ihrer Website mitteilte, wird Powell bei der Macroeconomics and Monetary Policy Conference der San Francisco Fed von Kai Ryssdal interviewt. Das Interview beginnt um 16.30 Uhr MEZ und wird im Livestream übertragen.

MALAYSIA

Verbraucherpreise Feb +1,8% (PROG: +1,5%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Feb +0,5% gg Vormonat

SINGAPUR

Verbraucherpreise Feb +3,4% gg Vj (PROG: +3,3%)

Verbraucherpreise Kernrate Feb +3,6% (Jan: +3,1%) gg Vj

