ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Kugler: Erwarte weitere Abschwächung der Inflation

Die Gouverneurin der Federal Reserve, Adriana Kugler geht davon aus, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird, ohne dass es zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Verlangsamung kommt, was Zinssenkungen in diesem Jahr ermöglichen würde. In ihren Ausführungen, die sie für eine Veranstaltung an der Washington University in St. Louis vorbereitet hat, sagte Kugler, sie erwarte, dass die Inflationsrate trotz der im Januar und Februar verzeichneten "festeren" Werte weiter sinken werde. "Wenn die Disinflation und die Arbeitsmarktbedingungen so verlaufen, wie ich es derzeit erwarte, wäre eine gewisse Senkung des Leitzinses in diesem Jahr angemessen", so Kugler.

TSMC: Kritische Werkzeuge zur Chipherstellung nach Erdbeben intakt

Der Chipkonzern TSMC hat nach dem schweren Erdbeben in Taiwan Entwarnung gegeben: Seine kritischen Anlagen für die Halbleiterproduktion seien unversehrt geblieben, teilte der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips mit. Eine kleine Anzahl von Werkzeugen in einigen Anlagen sei beschädigt worden, aber keine kritischen Geräte, darunter alle Werkzeuge für die extreme Ultraviolett-Lithographie (EUV).

SCHWEIZ

März Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

März Verbraucherpreise +1,0% (PROGNOSE: +1,4%) gg Vorjahr

