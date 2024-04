Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Preiserwartungen leicht gestiegen

Etwas mehr Unternehmen als im Vormonat wollen im April nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung ihre Preise anheben. Die Ifo-Preiserwartungen sind leicht auf 15,1 Punkte gestiegen, nach 14,3 im März, wie das Institut mitteilte. "In den kommenden Monaten dürfte die Inflation erst einmal nicht weiter zurückgehen und bei knapp über zwei Prozent verharren", sagte Ifo-Konjunkturexperte Sascha Möhrle. In den konsumnahen Branchen sind die Preiserwartungen auf 25,8 Punkte gestiegen, nach saisonbereinigt korrigierten 24,6.

Biden drängt weiter auf Waffenstillstand im Gazastreifen

Präsident Biden hat am Sonntag in einem Telefonat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Besorgnis der USA über einen Angriff in Rafah bekräftigt. Außerdem hat er die Aussichten für ein Abkommen erörtert, das einen vorübergehenden Waffenstillstand im Gazastreifen und die Rückgabe einiger Geiseln, die die Hamas seit Oktober festhält, sichern würde. Das Weiße Haus nannte keine Einzelheiten des Gesprächs der beiden Staatsoberhäupter, merkte aber an, dass Biden "seine klare Position" wiederholt habe, in der er die israelische Führung vor der bevorstehenden Offensive gewarnt habe.

Biden fordert Freilassung des WSJ-Journalisten Evan Gershkovich

Das zweite Jahr in Folge hat US-Präsident Biden am Samstagabend bei einer Gala zur Feier der Pressefreiheit in Washington Wladimir Putin aufgefordert, den Wall Street Journal-Reporter Evan Gershkovich aus einem russischen Gefängnis freizulassen. "Putin sollte Evan freilassen", sagte er bei dem Dinner der White House Correspondents' Association. "Wir tun alles, was wir können."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Einzelhandelsumsatz -0,4% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,3% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz +1,1% gg Vorjahr

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +1,0% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)