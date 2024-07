Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Preiserwartungen leicht gesunken

Die Preiserwartungen der Unternehmen sind nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung im Juni leicht auf 15,9 Punkte gesunken, nach saisonbereinigt korrigierten 16,1 im Mai. Vor allem in der Industrie und in den konsumnahen Branchen wollen demnach etwas weniger Unternehmen als im Vormonat ihre Preise anheben. "Daher dürfte die Inflationsrate ihren Rückgang langsam fortsetzen und im August erstmals seit März 2021 unter die Zwei-Prozent-Marke sinken", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Stimmung unter japanischen Großkonzernen weiter verbessert

Die Stimmung unter den japanischen Großkonzernen hat sich erneut verbessert. Wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan (BoJ) hervorging, stieg der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Produzenten in den drei Monaten bis Ende Juni auf plus 13 Punkte von plus 11 im Vorquartal. Ökonomen hatten mit plus 12 Punkten gerechnet. Der Index gibt den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Geschäftslage als günstig bezeichnen, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig einstufen.

Japans Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal stärker als geschätzt

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2024 stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt sank in den drei Monaten bis Ende März um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Regierung mitteilte, die damit ihre vorherige Schätzung eines Rückgangs um 0,5 Prozent revidierte. Auf annualisierter Basis schrumpfte die Wirtschaft um revidierte 2,9 Prozent, gegenüber einer zuvor revidierten Schätzung von minus 1,8 Prozent.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im Juni leicht gestiegen

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,8 (Mai: 51,7) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Juni -7,0% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)