Auftragsbestand der deutschen Industrie im Mai gesunken

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Mai gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte er sich um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 5,4 Prozent niedriger. Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen im Mai gegenüber April um 0,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland sank ebenfalls um 0,4 Prozent.

Dekabank: Lohndaten für 2Q wichtig für EZB im September

Die Zinsentscheidung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) am 12. September wird nach Aussage von Dekabank-Volkswirt Kristian Tödtmann maßgeblich von der Lohnentwicklung im zweiten Quartal abhängen. "Ein ähnlich starker Anstieg wie zuletzt würde Zweifel an den Vorhersagen des Mitarbeiterstabs zunehmen lassen und hätte damit wahrscheinlich gravierendere Auswirkungen auf die Entscheidung der EZB als ein hartnäckig hoher Preisauftrieb im Dienstleistungssektor", schreibt er in einer Analyse im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag.

Rabobank: Trump-Aussagen deuten auf höhere Inflation

Die von Donald Trump in einem Bloomberg-Interview gemachten Aussagen zu seinem wirtschaftspolitischen Kurs im Falle eines Wahlsiegs im Herbst deuten nach Aussage von Rabobank-Volkswirten allesamt in Richtung einer höheren Inflation. In einem Kommentar verweisen sie auf Trumps Angriffe auf die Unabhängigkeit der Notenbank, Steuersenkungen, harte Einschränkungen der Einwanderung zur Ankurbelung der Löhne und der Beschäftigung im Inland sowie natürlich viel höhere Einfuhrzölle.

Trump: Fed sollte Zinsen vor Wahl nicht senken

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich gegen eine Zinssenkung der US-Notenbank vor der Wahl ausgesprochen. "Das ist etwas, von dem sie wissen, dass sie es nicht tun sollten", sagte Trump in einem Interview mit Bloomberg Businessweek. Die Wall Street rechnet laut dem Wirtschaftsmagazin fest mit zwei Zinssenkungen der Federal Reserve vor Jahresende, eine davon - und das ist entscheidend - vor den Wahlen. Eine Zinssenkung im September ist in den Markterwartungen bereits weitgehend eingepreist.

Trump würde Powell im Falle einer Wiederwahl im Amt belassen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump scheint sich für den Federal-Reserve-Chairman Jerome Powell zu erwärmen. In einem Interview mit Bloomberg Businessweek sagte Trump, er würde Powell dessen Amtszeit beenden lassen, die im Falle von Trumps Wiederwahl zum Präsidenten im November weit in seine zweite Amtszeit hineinreichen würde. "Ich würde ihn seine Amtszeit zu Ende führen lassen", sagte Trump gegenüber Bloomberg, "vor allem, wenn ich der Meinung bin, dass er das Richtige tut."

Trump: JP-Morgan-CEO Dimon als Finanzminister denkbar

Der ehemalige Präsident Donald Trump hat inzwischen eine bessere Meinung von Jamie Dimon, dem CEO von JP Morgan. In einem Interview mit Bloomberg Businessweek sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat, er könne sich Dimon sogar als Finanzminister vorstellen. "Er ist jemand, den ich in Betracht ziehen würde", sagte Trump dem Wirtschaftsmagazin. Noch im vergangenen Jahr hatte Trump Dimon als "hochgradig überbewerteten Globalisten" bezeichnet. Ein Sprecher von Dimon lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage von Bloomberg ab.

Britische Inflation im Juni stabil - Zinssenkung in Sicht

Die britische Inflationsrate ist im Juni unverändert auf dem Zielwert der Bank of England (BoE) geblieben und lässt die Tür für eine Zinssenkung auf der August-Sitzung offen, trotz der Bedenken über den schnellen Anstieg der Dienstleistungspreise. Die Verbraucherpreise lagen im Juni um 2,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat, so die Daten des Office for National Statistics, und damit etwas höher als die 1,9 Prozent, die von einem Konsens der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen erwartet wurden.

Frankreichs Regierung tritt zurück

Die Regierung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist am Dienstag zurückgetreten - ein Zeichen für den beispiellosen politischen Stillstand, in dem sich Frankreich während der Vorbereitungen auf die Olympischen Sommerspiele befindet. Macrons Entscheidung, den Rücktritt seines Premierministers Gabriel Attal zu akzeptieren - mehr als eine Woche, nachdem dieser seinen Rücktritt angeboten hatte - ist vor allem taktischer Natur.

Biden: Will nicht aus dem Rennen aussteigen

Joe Biden hat in einem Interview erneut klargestellt, dass er im Rennen um die Präsidentschaft bleiben will. Es gebe noch mehr zu tun und er sträube sich dagegen, einfach wegzugehen, sagte er im Gespräch mit BET News, wie aus einem ersten veröffentlichten Clip hervorgeht. Auf die Frage, ob es etwas gäbe, was in seine Entscheidung überdenken ließe, sagte er, das wäre der Fall bei einem medizinischen Problem.

Biden will Änderungen am Obersten Gerichtshof unterstützen - Kreise

Während sich die Republikaner in Milwaukee versammeln, sorgt US-Präsident Joe Biden selbst für Schlagzeilen: Er plant, sich für weitreichende Änderungen am Obersten Gerichtshof einzusetzen, um weniger als vier Monate vor dem Wahltag die Progressiven anzusprechen. Es wird erwartet, dass der Präsident bald eine Gesetzgebung fordern wird, die Amtszeitbegrenzungen festlegt und den Richtern des Obersten Gerichtshofs durchsetzbare Ethikregeln auferlegt, sagten Personen, die über die Diskussionen informiert wurden. Er erwägt auch, eine Verfassungsänderung zu unterstützen, die die weitreichende Immunität der Präsidenten einschränken oder aufheben würde, hieß es von den Personen.

