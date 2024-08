Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Französische Wirtschaft bleibt im zweiten Quartal auf Kurs

Frankreichs Wirtschaft hat im zweiten Quartal dieses Jahres trotz eines turbulenten politischen Umfelds das Wachstumstempo beibehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen April und Juni um 0,3 Prozent und damit genauso stark wie in den ersten Monaten des Jahres, wie aus Zahlen hervorging, die von der nationalen Statistikbehörde Insee veröffentlicht wurden. Dies war etwas besser als von Ökonomen erwartet, die nach einer von Dow Jones Newswires durchgeführten Umfrage mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet hatten. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,1 Prozent höher.

Österreichs Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal

Die österreichische Wirtschaft ist im zweiten Quartal dieses Jahres auf der Stelle getreten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch im Jahresvergleich, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist das achte Quartal in Folge mit einer schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik.

Fitch erwartet Abschwächung der US-Wirtschaft um zweiten Halbjahr

Nach Einschätzung von Fitch Ratings wird sich die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte abkühlen. Die Analysten erwarten, dass sich das reale BIP-Wachstum deutlich abkühlen, aber immer noch über der Rezessionsgrenze bleiben werde. Die Zinserhöhungen der USA zeigten sich im Arbeitsmarkt und in der Nachfrage, so Fitch. Schwaches Kreditwachstum und rückläufige Konsumausgaben seien ebenfalls bemerkbar. Zudem sei die politische Entwicklung eine bedeutende Unsicherheitsquelle, heißt es in einem Bericht.

Kampf gegen Schwarzarbeit leidet unter Personalmangel

Der Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung leidet offenbar zunehmend unter Personalmangel beim Zoll. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke im Bundestag hervorgeht, blieb im vergangenen Jahr fast jede fünfte Stelle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls unbesetzt, wie die Augsburger Allgemeine aus dem ihr vorliegenden Schreiben berichtet. Zugleich ging demnach die Zahl der überprüften Arbeitgeber 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent von 53.182 auf 42.631 zurück. Von den insgesamt 11.244 vorgesehenen Planstellen für Zollfahnder der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren Ende 2023 lediglich 8.886 besetzt.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Juni -0,5% gg Vm; -1,0% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Mai rev +0,8% (vorl: +1,5%) gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Juni 2,5% (PROG: 2,6%)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)