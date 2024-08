Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Großer Gefangenenaustausch mit Moskau - WSJ-Reporter Gershkovich frei

Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, ist im Rahmen eines umfangreichen Gefangenenaustauschs aus Russland freigekommen. Gershkovich und andere US-Staatsbürger haben vor wenigen Minuten eine russische Maschine auf einem Flughafen in der türkischen Hauptstadt Ankara verlassen. Im Gegenzug kam unter anderem der "Tiergartenmörder" Wadim Krassikow frei, der nach einem Auftragsmord in Berlin eine Haftstraße in Deutschland verbüßte.

Ifo-Institut: Blockchain bei 7,2 Prozent im Einsatz oder geplant

Die Blockchain-Technologie nutzen nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung 7,2 Prozent der Unternehmen in Deutschland für ihre Geschäftsprozesse oder planen ihren Einsatz. Im Juni 2023 waren es 6,9 Prozent, ergab nach Angaben des Instituts dessen aktuelle Befragung. In jedem fünften Unternehmen werde über mögliche Einsatzfelder diskutiert. Für rund 73 Prozent der Unternehmen sei das kein Thema. Bei der Blockchain handele es sich um eine dezentrale Datenbanktechnologie, die transparente, sichere und automatisierte Transaktionen ermöglicht.

UBS: Zinserhöhung der BoJ dürfte Wirtschaft kaum bremsen

Die jüngste Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) dürfte die japanische Wirtschaft kaum beeinträchtigen, meint die UBS Investment Bank und stellt fest, dass die Realzinsen weiterhin niedrig sind. "Die BoJ ist aggressiver geworden als erwartet und möchte ihre Geldpolitik schnellstmöglich normalisieren", heißt es in einer Mitteilung. Das Japan-Volkswirtschaftsteam von UBS hebt seine Prognose für den Leitzins der BoJ für Ende 2024 von 0,25 auf 0,50 Prozent an und erwartet eine Zinserhöhung im März 2025 und eine weitere im Juni. UBS revidiert auch die Endzinsprognose der BoJ auf 1,00 von 1,50 Prozent.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Juni +0,8% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm

Schweiz Juli Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Schweiz Juli Verbraucherpreise +1,3% (PROGNOSE: +1,3%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juli +2,6% (PROG: +2,5%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Juli +0,3% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Juli +2,2% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

August 02, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)