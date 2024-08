Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juli um 0,1 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli kalender- und saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Auftragseingänge der Elektro- und Digitalindustrie gehen zurück

Die Bestellungen der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind im Juni 2024 laut dem Branchenverband ZVEI erneut zurückgegangen. "Die Auftragseingänge fielen hier insgesamt um 26,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei der Rückgang durch Großaufträge im Vorjahresmonat überzeichnet ist", so ZVEI-Konjunkturexperte Peter Giehl. Dabei sei das Minus bei den Inlandsorders mit 26,7 Prozent nur leicht höher ausgefallen als bei den Bestellungen ausländischer Kunden mit 26,0 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Jahres verfehlten die Auftragseingänge ihren entsprechenden Vorjahreswert um 14,3 Prozent.

Lindner im Haushaltsstreit gesprächsbereit, aber weiter mit Bedenken

Im Streit um den Haushalt für das kommende Jahr hat sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) gesprächsbereit gezeigt und einen neuen Finanzierungsvorschlag zum Stopfen des Haushaltslochs präsentiert. "Für mich ist dafür gut vorstellbar, dass wir Zuschüsse an die Deutsche Bahn in Höhe von 3,6 Milliarden Euro in Eigenkapital oder Darlehen umwandeln", sagte Lindner der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Er ließ dabei laut den Angaben erkennen, dass er die Erhöhung des Eigenkapitals favorisiert.

Nouripour fordert von SPD und FDP Einigung im Haushaltsstreit

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat SPD und FDP aufgefordert, ihren Streit über den Bundeshaushalt 2025 beizulegen. "Wir haben uns auf den Haushalt für 2025 geeinigt. Und die Einigung gilt", sagte der Parteichef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Deshalb wäre es jetzt mal an der Zeit, dass sich SPD und FDP zusammenraufen. Das ist ein Streit, den niemand versteht und den auch niemand braucht." Nouripour fügte hinzu: "Wenn Olaf Scholz aus dem wohlverdienten Urlaub zurückkehrt, dürften die offenen Fragen in der Koalition schnell geklärt werden." Das Parlament werde einen Haushaltsentwurf bekommen, mit dem es seriös arbeiten könne.

Ukraine überrascht Russland mit Vorstoß auf russisches Gebiet

Die Ukraine hat einen überraschenden Vorstoß in die nur schwach verteidigte russische Region Kursk unternommen, der unter der Zivilbevölkerung Panik auslöste und Moskau zur Entsendung zusätzlicher Truppen zwang. Russland evakuierte Dörfer in der Nähe der Grenze, als ukrainische Truppen in gepanzerten Fahrzeugen vorrückten, wie russische Regierungsvertreter berichteten. Russland setzte Armeeeinheiten, Grenzschutz und Kampfflugzeuge ein, um den ukrainischen Einheiten entgegenzutreten, und erklärte, man habe die ukrainischen Kräfte aufgehalten.

Indische Notenbank belässt Leitzins bei 6,50 Prozent

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen, um die relativ hohe Inflation einzudämmen, die zum Teil auf die gestiegenen Lebensmittelpreise zurückzuführen ist. Der Leitzins wurde bei 6,50 Prozent belassen. Alle zehn von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank an ihrem Leitzins festhalten würde.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Verbraucherkredite Juni plus 8,9 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Mai revidiert plus 14,0 Mrd USD (vorl: plus 11,3 Mrd USD)

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,5335 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,7898 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,5335 Bill JPY; +0,9% gg Vj

Philippinen BIP 2Q +6,3% gg Vorjahr (PROG +6,3%)

Philippinen BIP 2Q +0,5% gg Vorquartal

