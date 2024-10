Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte in Drittstaaten fallen im September kräftig

Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im September kräftig gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, fielen die Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 4,7 Prozent auf 57,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,3 Prozent niedriger. Nicht kalender- und saisonbereinigt wurden im September Waren im Wert von 57,4 Milliarden Euro in Drittstaaten exportiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Exporte um 1,1 Prozent.

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Juli moderat

Der Umsatz im deutschen Dienstleistungssektor ist im Juli moderat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wuchsen die Umsätze (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) kalender- und saisonbereinigt real um 1,1 Prozent und nominal um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahresmonat verzeichneten die kalender- und saisonbereinigten Umsätze einen realen Rückgang von 0,8 Prozent und einen nominalen Anstieg von 2,7 Prozent.

Villeroy de Galhau: EZB sollte alle Optionen in Betracht ziehen

Nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sollten die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihren künftigen Sitzungen alle Optionen in Betracht ziehen. In einer Rede in New York sagte der Gouverneur der Banque de France, dass ein erhebliches Risiko bestehe, dass die EZB ihre Kreditkosten zu langsam senken und der Eurozonen-Wirtschaft unnötigen Schaden zufügen könnte. "Wenn der Sieg gegen die Inflation in Sicht ist, sollte die Geldpolitik keine übermäßigen oder längeren Beschränkungen für die Aktivität und die Beschäftigung und damit für unsere Mitbürger mit sich bringen", sagte der Notenbanker.

Lagarde: Tips soll mit anderen Schnellzahlungssystemen verbunden werden

Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihr Schnellzahlungssystem Tips (Target Instant Payment Settlement) nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit anderen Schnellzahlungssystemen verbinden. Lagarde sagte in einem Podiumsdiskussion bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank: "Gestern haben wir auf unserer Website angekündigt, dass das Eurosystem beschlossen hat, Initiativen zu starten, grenzüberschreitende Zahlungen zu verbessern - innerhalb der EU und darüber hinaus -, indem wir unser System TIPS mit anderen Schnellzahlungssystemen verbinden."

Singapur Verbraucherpreise Sep +2,0% gg Vj (PROG: +1,9%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Sep +2,8% (Aug: +2,7%) gg Vj

