Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BDI-Präsident Leibinger hält Investitionen in den USA weiter für richtig

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Peter Leibinger, hält Investitionen in den USA trotz Donald Trump weiter für sinnvoll. "Für mich persönlich ist eine Investition in Amerika immer noch sicherer als in China, auch wegen der Rechtsstaatlichkeit", sagte Leibinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die USA sind und bleiben ein hochattraktiver Markt. Dort jetzt nicht mehr zu investieren, wäre der falsche Schritt."

USA verhängen hohe Zölle auf Solarimporte aus Südostasien

Die USA haben ihren Handelsstreit mit China ausgeweitet und erheben nun hohe Zölle auf Solarimporte aus vier südostasiatischen Ländern, in denen Hersteller vom chinesischen Festland in den vergangenen Jahren Fabriken errichtet haben. Die Zölle von bis zu 3.521 Prozent, die am Montag auf Solarzellenimporte aus Kambodscha, Thailand, Vietnam und Malaysia angekündigt wurden, würden die Produkte auf dem US-Markt praktisch unverkäuflich machen.

USA und Indien vereinbaren umfassende Handelsgespräche

Die USA und Indien haben sich auf umfassende Bedingungen für ein mögliches bilaterales Handelsabkommen geeinigt. Dies gaben beide Länder nach einem Treffen von Vizepräsident JD Vance mit dem indischen Premierminister Narendra Modi bekannt. Die USA streben einen verbesserten Marktzugang, niedrigere Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse sowie eine "robuste Reihe zusätzlicher Verpflichtungen" an, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten in einem Fact Sheet mit. US-Präsident Donald Trump und Modi hatten ursprünglich vereinbart, am 13. Februar Verhandlungen über ein Handelsabkommen aufzunehmen.

Harvard verklagt die Trump-Regierung

Die Harvard-Universität hat eine Klage gegen die Trump-Administration bei einem Bundesgericht eingereicht. Sie wirft der US-Regierung vor, sie habe die verfassungsmäßigen Rechte der Universität verletzt, indem sie Bundesmittel in Milliarden-Dollar-Höhe einfriere und die akademische Unabhängigkeit der Universität gefährde. Mit dieser Klage kommt es erstmals zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen der prominentesten Universität Amerikas und dem US-Präsidenten im Zusammenhang mit dessen geplanter Neuordnung der Ausbildung an US-Elite-Hochschulen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Arbeitslosenquote 8,5%

April 22, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)