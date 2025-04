Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK-Konsumklima setzt Erholung fort

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat ihre Erholung fortgesetzt. Der von GfK und NIM für Mai ermittelte Konsumklima-Indikator stieg um 3,7 Punkte auf minus 20,6 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 26,0 Zählern erwartet. Sowohl die Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung verzeichneten spürbare Zuwächse, während sich die Konjunkturerwartung nur leicht verbesserte. Die Sparneigung ging deutlich zurück und stützte damit das Konsumklima.

Trump will Auswirkungen der Autozölle abschwächen - Kreise

Die US-Zölle sollen für Autohersteller offenbar weniger hart ausfallen als bisher geplant. Es werde erwartet, dass US-Präsident Donald Trump die Auswirkungen abschwächen wird, indem die Zölle auf im Ausland produzierte Autos nicht mehr komplett zu anderen Zöllen addiert werden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zudem könnten einige Zölle auf im Ausland produziert Teile, die für die Autofertigung in den USA verwendet werden, gelockert werden.

Trump will landesweite Liste über unkooperative Städte und Bundesstaaten

US-Präsident Donald Trump will offenbar ein Dekret unterschreiben, mit dem er seinen Kampf gegen demokratisch geführte Bundesstaaten und Städte verschärft, die nicht vollständig mit den Bundeseinwanderungsbehörden zusammenarbeiten. Das Dekret, in das das Wall Street Journal Einsicht hatte, weist den Generalstaatsanwalt und den Minister für Innere Sicherheit an, innerhalb eines Monats Städte und Staaten zu ermitteln, die sich nicht an die Einwanderungsgesetze des Bundes halten, und sie als "sanctuary jurisdictions" (Zufluchtsstaaten) zu bezeichnen.

Liberale von Mark Carney gewinnen Parlamentswahl in Kanada

Der kanadische Premierminister Mark Carney kann im Amt bleiben. Seine Liberale Partei habe die Parlamentswahl gewonnen, wie kanadische Fernsehsender melden. Bisher ist noch nicht klar, ob sie alleine regieren können oder auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen sind. Carney, ehemals Chef der kanadischen Notenbank und der Bank of England, ist seit dem Rücktritt von Justin Trudeau im Januar Premierminister Kanadas. Damals lagen die Konservativen von Pierre Poilievre noch mit mehr als 20 Punkten in dem Umfragen vor den Liberalen. Doch mit Carney und unter dem Eindruck der US-Politik unter Donald Trump drehte die Stimmung.

Kanadische Autoarbeiter schwören sich auf Kampf gegen US-Zölle ein

Im Gegensatz zu ihren Kollegen in den USA vertreten die gewerkschaftlich organisierten Automobilarbeiter in Kanada eine harte Linie gegen die Zölle von US-Präsident Donald Trump und kündigen Vergeltungsmaßnahmen an, falls Automobilhersteller wie Ford Motor und General Motors ihre Produktion aus Kanada verlagerten. Lana Payne, Präsidentin der kanadischen Gewerkschaft Unifor, stand am Samstag vor Hunderten von Arbeitnehmern in Windsor, Ontario.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Handelsbilanz Überschuss 12,8 Mrd SEK

Schweden März Einzelhandelsumsatz +0,3% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz +3,6% gg Vorjahr

