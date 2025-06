Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Exportkontrollen bei Handelsgesprächen von USA und China im Fokus

Bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China am Montag in London sind Exportkontrollen ganz oben auf die Agenda gerückt. Der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking drehte sich in den vergangenen Wochen nicht mehr so sehr um Zölle, sondern vielmehr um die Beschränkungen von Produkten oder Materialien, die die andere Seite sehr dringend braucht.

S&P erhöht Slowenien auf "AA"; Ausblick stabil

S&P gesteht Slowenien eine höhere Bonitätseinstufung zu. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Langfrist-Rating auf "AA" von "AA-" erhöht. Der Ausblick ist stabil.

Fitch stuft Österreich auf "AA" ab; Ausblick stabil

Fitch hat die Bonitätseinstufung für Österreich reduziert. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) auf "AA" von "AA+" gesenkt. Der Ausblick ist stabil.

Japans Wirtschaft nach revidierten Daten weniger stark rückläufig

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal weniger stark geschrumpft als ursprünglich geschätzt. Das Risiko einer technischen Rezession besteht aber weiterhin. Das könnte den Zeitplan der japanischen Notenbank, die Zinsen zu erhöhen, nach hinten verschieben.

Chinas Exporte steigen langsamer als erwartet

Die chinesischen Exporte haben im Mai weiter zugelegt. Sie stiegen um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im April hatten sie noch um 8,1 Prozent zugelegt. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 5,6 Prozent gerechnet.

Erzeugerpreise in China sinken stärker als erwartet

Der Abwärtsdruck auf die Preise in China hat sich im Mai verstärkt. Die Erzeugerpreise sanken angesichts der Unsicherheiten im Welthandel mit dem höchsten Tempo seit über einem Jahr.

