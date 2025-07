Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Inflation steigt im Juni auf 3,6 Prozent

Die Inflation ist in Großbritannien unerwartet gestiegen, was die Entscheidungsträger der Bank of England (BoE) trotz der schwächelnden Wirtschaft wahrscheinlich weiterhin zur Vorsicht veranlassen wird. Die jährliche Inflationsrate lag im Juni bei 3,6 nach 3,4 Prozent im Mai, wie Zahlen des Amtes für nationale Statistik zeigten. Dies stand im Gegensatz zu den Schätzungen der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen, die davon ausgegangen waren, dass die Inflationsrate stabil bleiben würde.

EZB/Nagel plädiert für "Politik der ruhigen Hand"

EZB-Ratsmitglied und Bundesbank-Chef Joachim Nagel hat vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche seine Präferenz für eine Zinspause angedeutet. Aus geldpolitischer Sicht sei derzeit "eine Politik der ruhigen Hand gefragt", sagte Nagel dem Handelsblatt. Er verwies darauf, dass der Effekt des geopolitischen Umfelds und des Handelskonflikts mit den USA auf die Preise "überaus ungewiss" sei.

EZB lässt Zinsen im Juli unverändert - und dann?

Societe-Generale-Volkswirt Anatoli Annenkov rechnet damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche beschließen wird, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Eine weitere Zinssenkung im September hält Annenkov für den Fall für möglich, dass es zuvor eine Einigung auf einen "asymmetrischen" Zoll-Deal mit den USA gibt. "Dann würde sich die EZB wohl auf die Abwärtsrisiken für Wachstum und Inflation konzentrieren", schreibt er in seinem Ausblick.

Trump will mehrere kleine Handelspartner mit Zöllen über 10% belegen

Die USA werden eine Gruppe von kleineren Handelspartnern nach den Worten von US-Päsident Donald Trump bald benachrichtigen, dass sie mit höheren Zöllen als 10 Prozent belegt werden. "Wir werden bald einen Brief veröffentlichen, in dem es um viele kleinere Länder geht, für die man vielleicht keinen [individuellen] Brief verfasst", sagte Trump und fügte hinzu: "Wir werden nur einen Zoll für alle erheben", und dass der Satz "wahrscheinlich etwas mehr als 10 Prozent" betragen werde.

Trump: Zoll von 19 Prozent auf indonesische Produkte

Die USA werden im Rahmen eines neuen Handelsabkommens einen Zoll von 19 Prozent auf indonesische Produkte erheben. Nach Aussage von US-Präsident Donald Trump werden US-Waren ohne Zölle nach Indonesien gelangen. "Sie zahlen 19 Prozent und wir zahlen gar nichts", sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Zuvor hatte er bekannt gegeben, dass sich die USA und Indonesien auf eine Senkung der so genannten reziproken Zölle geeinigt hätten, aber keine Einzelheiten genannt.

Trump-Verordnung soll 401(k)-Pläne für private Märkte öffnen - Kreise

Präsident Donald Trump dürfte in den kommenden Tagen ein Dekret unterzeichnen, das dazu beitragen soll, dass Träger von Altersvorsorgeplänen leichter in private Fonds investieren können, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Anordnung würde das Arbeitsministerium und die Börsenaufsichtsbehörde SEC anweisen, Arbeitgebern und Verwaltern von Altersvorsorgeplänen Leitlinien für die Aufnahme von Anlagen wie Privatvermögen in 401(k)-Pläne zur Verfügung zu stellen.

