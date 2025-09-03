Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Stimmung in der Autoindustrie deutlich verbessert

Die Stimmung in der Automobilbranche hat sich im August zum zweiten Mal in Folge deutlich verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte auf minus 15,5 Punkte von minus 23,0 im Juli. Allerdings bleibt er deutlich im negativen Bereich. "Den positiven Entwicklungen bei der Elektromobilität stehen die schwierigen Aussichten im Handel mit den USA gegenüber", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Australiens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 0,6 Prozent

Australien hat im zweiten Quartal 2025 zwar ein stärkeres Wirtschaftswachstum verzeichnet als erwartet, doch insgesamt blieb es verhalten, weil sich die Investitionen abschwächten. Wie das Statistikamt berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal - und das inmitten von Wetterereignissen und der globalen Unsicherheit aufgrund der Handelspolitik der USA. Das Jahreswachstum betrug 1,8 Prozent und übertraf damit die erwartete Expansion von 1,6 Prozent.

RatingDog/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im August gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verbessert. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,0 (Juli: 52,6) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im August auf 50,3 (Vormonat: 50,1) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Bessent beginnt am Freitag Vorstellungsgespräche für Fed-Vorsitz - Kreise

US-Finanzminister Scott Bessent plant am Freitag mit einer Reihe von Vorstellungsgesprächen zu beginnen, um Kandidaten für den nächsten Vorsitz bei der Federal Reserve zu finden. Dies sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Vorstellungsgespräche würden kommende Woche fortgesetzt, sagten die Personen. Bessent werde entweder persönlich oder per Videokonferenz mit den Kandidaten sprechen.

USA beschränken TSMCs Lieferungen von Chip-Komponenten nach China

Die USA haben dem taiwanischen Chiphersteller TSMC die Genehmigung entzogen, wichtige Ausrüstungen frei an seine wichtigste chinesische Chip-Produktionsstätte zu liefern. Wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mitteilte, habe die US-Regierung TSMC über den Entzug des "validierten Endnutzer"-Status für den Standort Nanjing informiert. Dieser Status erlaubte es TSMC, US-Chipherstellungsausrüstung für seine bestehenden Anlagen in China zu importieren, ohne eine separate US-Genehmigung einholen zu müssen.

Südkorea BIP 2Q revidiert +0,7% (vorläufig: +0,6%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 2Q revidiert +0,6% (vorläufig: +0,5%) gg Vorjahr

