Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel: EZB entscheidet im Dezember auf Basis neuer Daten

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Zinsen in der vergangenen Woche nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel wegen unveränderter Daten ebenfalls unverändert gelassen und wartet nun neue Daten ab. "Im Dezember werden wir neue Projektionen bekommen... und dann bei diesem Meetting auf Basis dieser Daten eine Entscheidung treffen", sagte er in einem Podcast von Tablemedia. Die EZB halte sich alle Optionen offen, was angesichts der hohen Unsicherheit angemessen sei.

Schweizer Inflation sinkt im Oktober auf 0,1 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in der Schweiz ist im Oktober gesunken. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 0,1 Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres, nach 0,2 Prozent im September, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Zu diesem Rückgang trugen niedrigere Preise für Hotels und internationale Pauschalreisen sowie für private Transportdienstleistungen bei. Derzeit beraten die Notenbanker der Schweizerischen Nationalbank (SNB) darüber, ob sie bei ihrer Sitzung im nächsten Monat die Zinsen in den negativen Bereich senken sollen.

RatingDog/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im Oktober gesunken

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (September: 51,2) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Oktober auf 49 (Vormonat: 49,8) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Opec+ einigt sich auf mehr Förderung und anschließende Pause

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) sowie ihre Verbündeten haben sich auf eine Erhöhung der Ölfördermengen im Dezember geeinigt. Das Kartell machte zugleich klar, dass es den Reigen der Steigerungen anschließend aussetzen wird. Acht Mitglieder der Gruppe Opec+, angeführt von Saudi-Arabien, erklärten, sie würden die Förderung ab nächstem Monat um 137.000 Barrel pro Tag erhöhen. Das ist eine Steigerung im gleichen Umfang, auf den man sich schon für November und für Oktober geeinigt hatte. Dies teilte die Gruppe am Sonntag nach einem virtuellen Treffen mit.

USA kündigen Wiederaufnahme der Lieferung von Nexperia-Chips an - Kreise

Der niederländische Chiphersteller Nexperia wird seine Lieferungen infolge einer Einigung zwischen den USA mit China demnächst wieder aufnehmen. Washington wird informierten Personen zufolge ankündigen, dass Nexperia wieder Halbleiter ausliefern wird. Basis dafür sei eine Rahmenvereinbarung, die zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping erzielt worden sei, so mit den Plänen vertraute Personen.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Kernverbraucherpreise Okt +2,36% gg Vorjahr (Sep: +2,19%)

Indonesien Exporte Sep 24,68 Mrd USD

Indonesien Importe Sep 20,34 Mrd USD

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)