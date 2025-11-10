10.11.2025 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Senat nimmt wichtige Hürde zur Beendigung des Shutdowns

Der US-Senat hat am Sonntagabend eine entscheidende prozedurale Hürde auf dem Weg zur Beendigung des rekordlangen Shutdowns der US-Regierung genommen. Eine Maßnahme der vom US-Repräsentantenhaus verabschiedeten Ausgabengesetzgebung erhielt im Senat die erforderlichen 60 Ja-Stimmen. Acht Mitglieder der Demokraten stimmten dafür und schlossen sich fast allen Republikanern an. Dadurch konnte der Gesetzentwurf nach mehr als einem Dutzend gescheiterter Abstimmungen seit September vorankommen.

China setzt US-Exportverbot kritischer Mineralien aus

Peking hat einige Exportkontrollen für kritische Mineralien, einschließlich Seltener Erden, ausgesetzt. Dies folgt auf ein Handelsabkommen vergangenen Monat mit den USA. Das chinesische Handelsministerium teilte mit, es werde ein US-Exportverbot von "Dual-Use"-Gütern wie Gallium, Germanium, Antimon und superharten Materialien vorübergehend aufheben. Zudem würden strengere Überprüfungen des US-Exports von Graphit ausgesetzt. Die Aussetzungen traten am Sonntag in Kraft und gelten bis 27. November 2026.

Chinas Verbraucherpreise im Oktober überraschend gestiegen

Die chinesischen Verbraucherpreise haben im Oktober überraschend zugelegt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation der Preise gerechnet. Der Erzeugerpreisindex sank unterdessen um 2,1 Prozent nach einem minus von 2,3 Prozent im September. Er ist schon seit fast drei Jahren im negativen Bereich. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,3 Prozent gerechnet.

BoJ-Mitglied Nakagawa bestätigt Option Zinserhöhung - mahnt zur Vorsicht

Junko Nakagawa, Mitglied im Direktorium der Bank of Japan, hat das Ziel weitere Zinserhöhungen bekräftigt, angesichts der anhaltenden Unsicherheiten aber auch die Notwendigkeit hervorgehoben, dabei vorsichtig vorzugehen. "Wenn sich die bestehenden Einschätzungen zur Wirtschaftstätigkeit und zu den Preisen bewahrheiten, wird die Bank den Leitzins weiter anheben und den Grad der geldpolitischen Akkommodation anpassen", sagte Nakagawa am Montag in einer Rede.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt +0,6% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt +3,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Okt PROG: +0,2% gg Vm, +3,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Okt +0,3% gg Vm, +3,3% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag wenig verändert. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen