Ifo: Materialknappheit in der Industrie nimmt zu

Die Industrie kämpft mit immer mehr Engpässen bei Vorprodukten. In einer Umfrage des Ifo-Instituts meldeten 11,2 Prozent der befragten Unternehmen Schwierigkeiten, die benötigten Materialien für ihre Produktion zu bekommen - nach 5,5 Prozent im Oktober. "Die fehlenden Halbleiter verschärfen die bereits schwierige Situation der Industrie", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Chinas Industrie-PMI weiter unterhalb der Wachstumsschwelle

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im November nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,2 (Oktober: 49,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,3 Punkten prognostiziert.

RatingDog/S&P Global: Aktivität in Chinas Industrie im November gesunken

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November verlangsamt. Der von dem Researchhaus S&P Global ermittelte "RatingDog"-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,9 (Oktober: 50,6) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Chinas BIP-Wachstum könnte sich im vierten Quartal verlangsamen

Chinas Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, eine deutliche Verlangsamung des PMI für den Dienstleistungssektor und eine anhaltende Schwäche im Baugewerbe deuten auf eine weitere Abschwächung der Binnennachfrage hin, schreibt Barclays in einem Kommentar. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im November den achten Monat geschrumpft, was die längste Kontraktionsphase seit Beginn der Aufzeichnungen darstellt.

Nagel: EZB entscheidet auf Basis der Projektionen über Zinsen

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat die Bedeutung der makroökonomischen Projektionen des ökonomischen Stabs für die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) betont. "Bei jeder zweiten geldpolitischen Sitzung legen Mitarbeiter des Eurosystems oder der EZB Projektionen für die Inflation, das Wachstum und andere wichtige Variablen vor. Diese Prognosen liefern entscheidende Impulse für unsere geldpolitischen Entscheidungen", sagte er laut veröffentlichtem Redetext in Seoul.

Frankreich drohen weitere Rating-Herabstufungen

Die Hauptfrage in Bezug auf Frankreich laute, wann das Land auf ein Niveau herabgestuft werde, das seine Fundamentaldaten besser widerspiegele - wahrscheinlich irgendwo zwischen einem niedrigen Single-A und einem hohen BBB, schreibt John Taylor von AllianceBernstein in einer Research Note. "Es ist schwierig vorherzusagen, wann die Ratingagenturen angesichts des aktuellen politischen Chaos handeln werden", meint der Leiter des Bereichs europäische festverzinsliche Wertpapiere.

Japans Notenbankchef Ueda sieht Zinserhöhung nicht als Bremse

Die Bank of Japan (BoJ) wird nach Darstellung von Zentralbankchef Kazuo Ueda auf ihrer bevorstehenden Sitzung die Möglichkeit einer Zinserhöhung eingehend erörtern. Die Notenbank werde dabei den Aussichten für Lohnerhöhungen besondere Aufmerksamkeit schenken, sagte Ueda in einer Rede vor Wirtschaftsführern im zentraljapanischen Nagoya. Der Gouverneur schürte damit Hoffnungen, dass die Geldpolitik noch in diesem Jahr wieder gestrafft werden könnte.

Asiens Exporte könnten schwache PMIs überstrahlen

Die kurzfristigen Aussichten für die meisten exportorientierten Industriesektoren Asiens seien trotz schwacher PMIs weiterhin günstig, meint Shivaan Tandon von Capital Economics. Die PMIs für November in den meisten asiatischen Ländern stehen zwar im Einklang mit einer schwachen Aktivität im verarbeitenden Gewerbe, doch seien die Umfragen in letzter Zeit kein guter Indikator für die harten Konjunkturdaten einiger Volkswirtschaften gewesen, so Tandon.

Japan/Kfz-Absatz Nov -6,1% gg Vorjahr

Indonesien Exporte Okt 24,24 Mrd USD

Indonesien Importe Okt 21,84 Mrd USD

